Tote und Verletzte bei Anschlag in Berlin ++ Offenbar heiße Spur ++ Hangar in Tempelhof gestürmt ++ "Ein Schlag ins Mark Deutschlands ++

In Berlin sind bei einem Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt 12 Menschen getötet worden. Ein Lastwagen wurde laut Polizei vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Breitscheidplatz vor der Gedächtniskirche gesteuert. 48 Besucher sind verletzt, einige von ihnen schwer. Lesen Sie die Ereignisse im Newsblog.

8.45 Uhr: Welche sicherheitspolitischen Konsequenzen sind aus dem mutmaßlichen Terroranschlag zu ziehen? Mit dieser und vielen weiteren Fragen wird sich gegen Mittag der Innenausschuss des Bundestags in einer Sondersitzung beschäftigen.

8.25 Uhr: Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat im Kontext mit dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt die Arbeit der Polizei verteidigt. Diese sei "ziemlich gut gerüstet", sagte der GdP-Vorsitzende Oliver Malchow am Dienstag im Bayerischen Rundfunk. Dies habe auch "die schnelle Festnahme des Tatverdächtigen" gezeigt. "Aber bei 2500 Weihnachtsmärkten können Sie keine hundertprozentige Sicherheit geben."

8.15 Uhr: Nach dem mutmaßlichen Terroranschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt hat Bundesinnenminister Thomas de Maizière für heute die bundesweite Trauerbeflaggung der Bundesbehörden angeordnet. "Dies geschieht als Zeichen der Anteilnahme nach der Gewalttat auf einen Weihnachtsmarkt in Berlin am gestrigen Abend", teilte das Ministerium mit.

8.05 Uhr: Die Zeitung "Die Welt" berichtet auf ihrer Online-Seite, ein Sondereinsatzkommando (SEK) der Polizei habe einen Hangar im stillgelegten Berliner Flughafen Tempelhof gestürmt. Dort sind Flüchtlinge untergebracht. Das SEK habe eine erste heiße Spur. Die Polizei lehnt eine Stellungnahme zu dem Bericht ab.

7.50 Uhr: Dänemarks Außenminister Anders Samuelsen hat den Anschlag in Berlin "auf das Schärfste" verurteilt. Er sei "zutiefst berührt" und wolle den unschuldigen Opfern nach dieser "abscheulichen Tat" sein Mitgefühl aussprechen. "Der Angriff in Berlin ist ein Angriff auf alle, die eine friedliche, freie und demokratische Welt wollen. Wir sind vereint in unserer Abscheu über die Taten und unserer Entschlossenheit, unsere Bürger so gut wie möglich zu schützen."

7.20 Uhr: Es müsse gewährleistet sein, dass es keine Nachahmungstäter gebe, sagt der innenpolitischer Sprecher der Unionsfraktion, Stephan Mayer, im ZDF. "Es spricht sehr viel dafür, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelte." Mayer sagt: "Das ist wirklich ein Schlag ins Mark Deutschlands."

7 Uhr: Der Sender rbb-Inforadio meldet unter Berufung auf Sicherheitskreise, dass der festgenommene mutmaßliche Fahrer aus Pakistan stammt. Er sei am 31. Dezember vergangenen Jahres in Passau nach Deutschland eingereist. Er sei der Polizei wegen geringfügiger Delikte bekannt.

6.40 Uhr: Der Lastwagen wird nach Polizeiangaben zur weiteren Spurensicherung vom Tatort abgeschleppt.

5.55 Uhr: Polizei geht davon aus, dass der Lkw vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Weihnachtsmarkt gesteuert wurde.

4.40 Uhr: Der im Lkw geborgene Tote war laut Polizei nicht der Fahrer.

2.40 Uhr: Der Tote im Lkw war nach Angaben der Polizei polnischer Staatsbürger.

2 Uhr: Laut Berliner Polizei hat sich die Zahl der Toten auf zwölf erhöht. 48 seien zum Teil schwer verletzt in den Krankenhäusern.

Nachrichtenticker