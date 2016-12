Möglicher Terroranschlag - Fahrer von der Polizei gefasst, Beifahrer tot Sattelschlepper rast in Weihnachtsmarkt - mindestens 9 Tote und 50 Verletzte in Berlin

Zur Großbildansicht DPA Sanitäter im Einsatz in Berlin: Ein schwerer Sattelschlepper ist am Abend in den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast. 9 Menschen sind tot. Der Fahrer wurde von der Polizei auf der Flucht gefasst

In Berlin ist ein Lkw in einen Weihnachtsmarkt gerast - mindestens neun Menschen wurden nach Angaben der Polizei getötet. Es habe zudem mindestens 50 Verletzte gegeben, sagte ein Polizeisprecher am Montagabend. Es werde geprüft, ob es sich um einen Terroranschlag handele.

Der Sattelschlepper ist am Montagabend gegen 20.40 Uhr in den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz in Berlin-Charlottenburg in unmittelbarer Nähe der Gedächtniskirche gerast. Der Beifahrer des Lkw ist laut Medienberichten tot. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) wollte das am Abend zunächst nicht bestätigen. Der Lkw hat polnische Kennzeichen und war im Auftrag einer kleinen Spedition aus dem deutsch-polnischen Grenzgebiet unterwegs.

Der mutmaßliche Fahrer des Lkw war zunächst auf der Flucht und wurde kurz darauf in der Nähe der Siegessäule festgenommen, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach Informationen der "Bild"-Zeitung handelt es sich dabei nicht um den polnischen Fahrer, der im Auftrag der Spedition unterwegs war.

Der Sattelzug war von der Seite Kantstraße/Budapester Straße in der Nähe des Bahnhofs Zoo kommend mehrere Meter über den Weihnachtsmarkt an der Gedächtniskirche gerast, wie der Polizeisprecher weiter sagte. Danach sei er zurück auf die Budapester Straße gefahren und dort zum Stehen gekommen.

Polizisten mit Maschinenpistolen sichern inzwischen den Platz, der weiträumig abgesperrt ist.

Für Angehörige haben Helfer eine Sammelstelle eingerichtet. Die Polizei räumt den Weihnachtsmarkt und sperrt die Bereiche nach und nach ab.

Die Polizei rief die Bewohner der Hauptstadt zur Ruhe auf. "Bleiben Sie zu Hause und verbreiten Sie keine Gerüchte", schrieb die Polizei am Montagabend auf dem Kurzbotschaftendienst Twitter.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) steht in Kontakt mit Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller (SPD). Das teilte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montagabend über den Internetdienst Twitter mit. "Wir trauern um die Toten und hoffen, dass den vielen Verletzten geholfen werden kann", schrieb Seibert.

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller sagt am Ort des Geschehens: "Es ist einfach furchtbar, das hier zu sehen." Es sei "sehr bedrückend, ein Schock, weil wir immer gehofft haben, dass wir diese Situation in Berlin nicht haben werden. Die Lage hier vor Ort ist unter Kontrolle."

Bundesinnenminister Thomas de Maiziere bietet dem Land Berlin jegliche Unterstützung durch die Bundespolizei an. "Meine Gedanken sind jetzt bei den Angehörigen der Opfer und den Verletzen des schrecklichen Vorfalls."

Nachrichtenticker