Sondierungspapier spaltet SPD "Das kann noch nicht das Endergebnis sein"

Zur Großbildansicht DPA SPD-Vize-Chef Ralf Stegner (l.) ist mit dem von Parteichef Martin Schulz und Fraktionschefin Andrea Nahles verhandelten Sondierungspapier gar nicht zufrieden.

Knapp eine Woche vor ihrer Entscheidung über die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen mit der Union bietet die SPD ein Bild der Zerrissenheit. Fraktionschefin Andrea Nahles warf den parteiinternen Kritikern am Montag vor, das vergangene Woche erzielte Sondierungsergebnis mutwillig schlecht zu reden. Sie sei aber zuversichtlich, die Mehrheit auf dem SPD-Parteitag am Sonntag zu überzeugen, sagte Nahles im Deutschlandfunk.

Unions-Fraktionschef Volker Kauder lehnte ebenso wie die CSU-Spitze Nachverhandlungen ab. "Was jetzt als Konsens auch der Öffentlichkeit vorgestellt wurde, an dem gibt es nichts mehr zu rütteln", sagte er der "Bild". Die Gewerkschaften drängen die SPD dazu, sich für Koalitionsverhandlungen zu entscheiden.

Nahles sprach von einem guten Ergebnis, mit dem sie sehr zufrieden sei. "Wir haben 20,5 Prozent gehabt und dafür haben wir sehr viel rausverhandelt", sagte sie mit Blick auf das SPD-Ergebnis bei der Bundestagswahl. "Da wird jetzt ein Ergebnis schlechtgeredet von einigen, die, egal was wir rausgehandelt hätten, gegen die GroKo sind." Und "Das akzeptiere ich nicht, da werde ich dagegenhalten." Sie wisse nicht, ob sich alle überzeugen ließen, "aber eine Mehrheit, da bin ich optimistisch". Ein richtig dicker Punkt sei etwa die ausgehandelte Haltelinie beim Rentenniveau von 48 Prozent.

Nahles: "Da wird ein Ergebnis schlechtgeredet, da werde ich gegenhalten"

Die stellvertretende SPD-Vorsitzende Manuela Schwesig sagte der "Rheinischen Post", mit dem Sondierungsergebnis sei die Skepsis der Basis nicht automatisch verflogen, "auch meine nicht". Schwesig nannte das am Freitag erzielte Sondierungspapier aber eine gute Grundlage für Koalitionsverhandlungen: "Dafür brauchen wir noch viel Überzeugungsarbeit bis zum SPD-Parteitag."

Insbesondere die SPD-Linke stemmt sich gegen eine Neuauflage der großen Koalition. Juso-Chef Kevin Kühnert hält daher den Ausgang des Sonderparteitages für vollkommen offen. Das Meinungsbild an der Basis sei extrem kontrovers, sagte er der "Berliner Zeitung". Im Sondierungspapier fehle "eine Idee, eine Erzählung". SPD-Vorstandsmitglied Johanna Uekermann sagte im SWR, die Union hätte sich einen größeren Schritt auf die SPD zubewegen müssen. Mit ihr sei eine zukunftsweisende Politik nicht möglich.

Klatsche für SPD-Vorstand aus Sachsen-Anhalt

Die Union will keinesfalls Nachverhandlungen. CSU-Chef Horst Seehofer sagte: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir im Zuge der Koalitionsverhandlungen die Sondierungsergebnisse substanziell verändern." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, der die Kritik der Jusos als "Zwergenaufstand" bezeichnet hatte, betonte: "Ich glaube, dass da alle drei Parteien sehr zufrieden sein können." Der designierte bayerische Ministerpräsident Markus Söder mahnte: "Ich würde raten, dass man über die Erfolge spricht und nicht herummäkelt an diesem Ergebnis".

Lesen Sie auch: SPD-Führungsriege will Änderungen am Sondierungspapier

Am Wochenende hatte in Sachsen-Anhalt die Mehrheit der Delegierten eines SPD-Parteitags gegen Koalitionsverhandlungen gestimmt. Der SPD-Landesvorstand in Niedersachsen gab dagegen am Sonntag mit 16 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen eine Empfehlung für die Aufnahme von Verhandlungen ab. Aus dem dortigen Landesverband kommen die zweitmeisten Delegierten des Bundesparteitags.

SPD-Vizechef Ralf Stegner schrieb auf Twitter, das Ergebnis der Sondierungen sei eine vernünftige Grundlage dafür, dass sich der Parteitag für Koalitionsverhandlungen ausspreche. "Aber es kann noch nicht das Endergebnis sein." Darüber wiederum entschieden die Parteimitglieder am Ende.

SPD-Vizechef Stegner: Das kann noch nicht das Endergebnis sein

In Dortmund wollten SPD-Chef Martin Schulz und Nahles am Montagabend bei der nordrhein-westfälischen Basis für eine Zustimmung zum Ergebnispapier werben. Trotz der SPD-internen Kritik am Sondierungsergebnis sind die meisten SPD-Anhänger für eine Fortsetzung der großen Koalition: 56 Prozent von ihnen fänden es gut, wenn es zu einer Neuauflage von Schwarz-Rot käme, ergab eine Forsa-Umfrage im Auftrag von RTL.

Aus dem Gewerkschaftslager kamen Forderungen an die SPD, in Koalitionsverhandlungen einzusteigen. Im Vergleich zum Ergebnis der gescheiterten Jamaika-Verhandlungen enthalte das Papier "weit mehr Substanz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer", sagte DGB-Chef Reiner Hoffmann dem MDR.

Thüringens SPD-Chef: GroKo auf zwei Jahr begrenzen

Der designierte Thüringer SPD-Vorsitzende Wolfgang Tiefensee plädierte dafür, die große Koalition auf zwei Jahre zu begrenzen. Ihm reiche die Formulierung nicht, wonach die gemeinsame Arbeit nach zwei Jahren überprüft werden solle, sagte er der "Thüringer Allgemeinen". "Es muss konkret vereinbart werden, dass die Bundeskanzlerin 24 Monate nach ihrer Wahl ein konstruktives Misstrauensvotum einleitet." Erhalte sie das Vertrauen nicht, müsse es eine Neuwahl geben.

