Neuer Protektionismus der deutschen Wirtschaft? "America first!" und "Deutschland AG!" - der Unterschied in der geistigen Haltung ist nur marginal

Heiner Thorborg

Nationalismus habe ich immer für einen Überhang aus dem 20. Jahrhundert gehalten. So eine Art Kater - der eigentliche Exzess ist längst vorbei, aber seine giftigen Abbauprodukte vernebeln weiter das Gehirn. Dennoch: Nichts, was ein gesunder Körper nicht überstehen würde. Le Pen in Frankreich, Ukip in Großbritannien, Donald Trump und seine Volksverhetzung in USA, Pegida und AfD bei uns - überwindbare Vergiftungserscheinungen. Alles nicht so schlimm, solange die nüchterne Mehrheit, allen voran die Lenker der deutschen Wirtschaft, rational und weltoffen bleiben.

Doch nun schreiben die Medien von einer "ideellen Wiederbelebung" der Deutschland AG, die sich hinter den Kulissen formiere, um Schlüsselindustrien und -unternehmen zu schützen. Topmanager kramen dem Hörensagen nach in den Kassen, um eine Bank nötigenfalls mit Kapital zu unterstützen, die sich im Ausland heftig daneben benommen hat.

CETA, eines der freundlichsten Handelsabkommen, das sich denken lässt mit dem zutiefst demokratischen Kanada, ist noch immer nicht unter Dach und Fach. Das Wirtschaftsministerium verfasst derweil ein Eckpunktepapier mit dem Ziel, der Bundesregierung mehr Möglichkeiten zu geben, deutsche Unternehmen vor außereuropäischen Übernahmen "zu beschützen". Weil das auf nationaler Ebene allein nicht geht, soll gleich ganz Europa bei der "Ausländer, nein danke"-Initiative mitmachen. "Wir Deutschen müssen die Interessen unserer Industrie und unseres Wirtschaftsstandortes stärker im Auge haben," so Markus Kerber, Hauptgeschäftsführer beim Industrieverband BDI. Auch renommierte Ökonomen unterstützen diese Ideen, darunter der frühere Ifo-Chef Hans-Werner Sinn. Protektionismus ist ganz offenbar kein Schimpfwort mehr. Haben die alle zu tief ins Glas geschaut? Alle nationalistisch verkatert?

Globalisierung kann selbstverständlich keine Einbahnstraße sein, freien Kapitalverkehr und Freihandel kann es nur mit Ländern geben, die uns ähnliche oder gleiche Rechte einräumen. Aber innerhalb dieser eigentlich selbstverständlichen Regeln brauchen wir Wirtschaftsführer, die glaubwürdig für Globalisierung eintreten.

Im Augenblick läuft da allerdings etwas gewaltig falsch, stattdessen sind wir von Populisten umgeben, die ihre Überzeugungen an der Garderobe abgegeben haben und nun Nabelschau predigen. Die einen wollen eine Mauer an die Grenze nach Mexiko stellen, die anderen den Chinesen das Investieren verbieten. "America first!" und "Deutschland AG!" - der Unterschied in der geistigen Haltung ist marginal.

Wo bleiben die Leute, die daran erinnern, dass Globalisierung für mehr Jobs zu Hause steht? Je stärker Unternehmen internationalisiert sind, desto größer wird dieser Effekt, wie eine Analyse von Ernst & Young besagt. Konkret stieg der Auslandsumsatz der 30 Dax-Konzerne seit 2011 um 28 Prozent, während die Zahl der außerhalb Deutschland beschäftigten Mitarbeiter nur um acht Prozent zulegte. Umgekehrt das Verhältnis daheim: Hier stieg die Zahl der Beschäftigten um sechs Prozent, obwohl der im Inland erwirtschaftete Umsatz nur um fünf Prozent wuchs. Unsere erste Börsenliga siegt also dank Auslandserfolg - und nun wollen ausgerechnet deren Trainer anderen Nationen das Mitspielen untersagen?

Natürlich tut es erst einmal weh, wenn High-Tech-Unternehmen wie Krauss-Maffei oder Kuka ganz oder teilweise an die Chinesen gehen. Fakt ist aber auch, dass die chinesischen Investoren Mittelständlern helfen, in China Fuß zu fassen. Die Öffnung des eigenen, extrem volumenstarken Landes schafft nicht zuletzt bei uns Unternehmenswert und sichere Arbeitsplätze. Auch wenn es nicht so ganz hyper-technologisch zugeht wie zum Beispiel bei Osram Börsen-Chart zeigen. Und fair ist es auch - mag man sich zum Beispiel gar nicht vorstellen, wo Volkswagen Börsen-Chart zeigen heute wäre, ohne den Erfolg in China. Das Reich der Mitte steht für ein gutes Drittel aller Verkäufe im VW-Konzern; auf Jahressicht liegt das Plus dort bei knapp zehn Prozent.

Als eine der exportstärksten Nationen der Erde Protektionismus zu propagieren, bedeutet, sich selber ins Knie zu schießen.

Heiner Thorborg ist Personalberater und Mitglied der MeinungsMacher von manager-magazin.de. Trotzdem gibt diese Kolumne nicht notwendigerweise die Meinung der Redaktion des manager magazins wieder.

