Abgasskandal Regierung lehnt Verbot von Verbrennungsmotoren ab

Zur Großbildansicht DPA Stellt sich vor die Autoindustrie: Die Bundesregierung unter anderem mit Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Sigmar Gabriel (v.l.)

Die Bundesregierung, namentlich Wirtschaftsministerin Brigitte Zypries, knickt vor dem Diesel-Gipfel kommende Woche ein. Sie stellt sich gegen ein Verbot von Verbrennungsmotoren. Selbst mit einer möglichen Elektroautoquote kann die Ministerin nur wenig anfangen. Damit können es VW, Daimler und Co beim Dieselgipfel ruhig angehen lassen.

"Im Moment eine Jahreszahl wie 2040 festzulegen, ist weder sinnvoll noch zielführend", sagte Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) den Zeitungen der Funke Mediengruppe (Sonntag/Montag). Die britische Regierung plant, Verbrennungsmotoren von 2040 an zu verbieten und ganz auf Elektroantriebe zu setzen. Auch Frankreich, mit großen Autokonzernen wie Peugeot und Renault, hat sich dafür ausgesprochen

Zypries sagte: "Während in England kaum noch Autos gebaut werden, ist Deutschland eine der größten Automobilbaunationen der Welt mit über einer Million Arbeitsplätzen, die davon abhängen." Die Ministerin forderte "einheitliche Regelungen auf EU-Ebene".

Zugleich äußerte Zypries Skepsis hinsichtlich des Plans, bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutsche Straßen zu bringen. Diese Zielmarke sei "sehr ambitioniert und nicht leicht zu erreichen". Tatsächlich hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) dieses Ziel formuliert, die Bundesregierung es aber längst wieder einkassiert.

Elektromobilität: Jetzt soll erst einmal diskutiert werden

Die Ministerin forderte eine gemeinsame Strategie von Politik und Automobilindustrie zur Förderung der Elektromobilität. "In der nächsten Wahlperiode sollte eine Plattform ,Zukunft der Mobilität' eingerichtet werden, wo wir mit Experten über die notwendige Transformation zu nachhaltiger, vernetzter Mobilität sprechen", sagte sie. Deutsche Hersteller müssten sich aber nun schnell bewegen, wenn sie mit der Konkurrenz aus China und anderen Ländern beim E-Auto noch mithalten wollten.

Ihr Parteikollege, SPD-Generalsekretär Hubertus Heil, nahm angesichts der Dieselaffäre die Autohersteller in die Pflicht. "Die Automobil-Hersteller stehen jetzt in allererster Linie in der Verantwortung für ihre Kunden und Verbraucher. Aus dieser Verantwortung darf der Staat sie nicht entlassen", erklärte er. Die Hersteller hätten viel Vertrauen zerstört und müssten nun auch finanziell dafür geradestehen. Steuersenkungen für die Konzerne, wie CSU-Chef Horst Seehofer sie fordere, nannte Heil "absurd".

Am kommenden Mittwoch treffen sich die Spitzen der deutschen Automobilindustrie mit Vertretern der Politik zum Diesel-Gipfel. Dort geht es unter anderem um Strategien, den Stickoxidausstoß der Fahrzeuge so schnell wie möglich zu senken und somit Fahrverbote in deutschen Städten zu verhindern.

VW-Markenchef : "Niemand will wirklich Fahrverbote in den Städten"

VW-Markenchef Herbert Diess zeigte sich vor diesem Hintergrund fest überzeugt: "Niemand will wirklich Fahrverbote in den Städten", sagte der Manager der Deutschen Presse-Agentur. "Die Industrie ist sicher bereit, das Ihre zu tun, um diese Situation zu entschärfen." Am Freitag war Baden-Württemberg vor Gericht mit dem Versuch gescheitert, Fahrverbote in Stuttgart mit Nachrüstungen älterer Dieselmotoren zu verhindern. Der Autoverband VDA hatte eine Initiative angekündigt, um den Stickoxid-Ausstoß vor allem älterer Diesel zu verringern.

Diess sagte, Volkswagen habe zwar wegen des Abgasskandals viel Vertrauen verloren. "Aber wir konnten unsere Marktposition zuletzt wieder stärken, und ich denke schon, dass wir 2018 für die Marke Volkswagen die Krise hinter uns lassen."

