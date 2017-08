Druck auf VW, Daimler und Co steigt Belastung durch Diesel-Autos in Städten bleibt hoch

Deutschlands Städte wollen an Fahrverboten festhalten, sollte die Belastung der Luft durch Diesel-Abgase nicht sinken. Das Umweltbundesamt erwartet, dass die Stickstoffdioxid-Belastung in 2017 gegenüber dem Vorjahr kaum sinken wird. Der Druck auf VW, Daimler und Co, den Giftausstoß der Motoren zu senken, wächst vor diesem Hintergrund enorm.

Das Umweltbundesamt (UBA) geht davon aus, dass Diesel-Autos die Luft in vielen deutschen Städten auch in diesem Jahr stark belasten. Im vergangenen Jahr seien in mehr als 80 Orten EU-Grenzwerte für gesundheitsschädliche Stickstoffdioxide überschritten worden, sagte UBA-Präsidentin Maria Krautzberger vor dem Berliner Dieselgipfel der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch).

Aus den bisherigen Messergebnissen lasse sich bereits jetzt schließen, "dass die Stickstoffdioxid-Belastung in 2017 ähnlich hoch wie im letzten Jahr sein wird." Hauptursache für die schlechte Atemluft in den Städten seien eindeutig Diesel-Autos.

Deutscher Städtetag hält an möglichen Fahrverbote fest

Die von den Autokonzernen vorgeschlagenen Software-Updates könnten einen Beitrag zu saubereren Diesel-Pkw leisten, sagte Krautzberger. Deutlich mehr erwarte sie aber von der Nachrüstung mit speziellen Katalysatoren. "Die Kosten hierfür muss ganz klar die Autoindustrie tragen, das kann sie nicht bei Bürgern und Politik abladen", betonte Krautzberger. In hochbelasteten Städten müssten auch Fahrverbote diskutiert werden.

Der Deutsche Städtetag hält vor dem heutigen Diesel-Gipfel von Politik und Unternehmen an möglichen Fahrverboten weiter fest. Die Städte wollten die Gesundheit der Menschen schützen und dabei nach Möglichkeit Fahrverbote vermeiden, sagte die Präsidentin des Verbandes, Eva Lohns, am Mittwoch. Wenn sich die Stickoxid-Grenzwerte trotz zusätzlicher Maßnahmen nicht einhalten lassen, und Gerichte für einzelne Städte Fahrverbote anordnen, dann "brauchen die Städte die Blaue Plakette, um saubere Autos von anderen unterscheiden zu können", sagte Lohns. Der Deutsche Städtetag nimmt als Vertretung der Kommunen am Diesel-Gipfel teil.

Stephan Weil warnt vor zu hohen Erwartungen

Niedersachsens Regierungschef Stephan Weil warnte indes vor zu hohen Erwartungen an das Treffen. "Eine Fehlentwicklung, die über so viele Jahre entstanden ist, die werden wir nicht innerhalb von Monaten oder sagen wir einigen wenigen Tagen beiseite räumen können", sagte der SPD-Politiker am Mittwoch. Weil gehört dem Aufsichtsrat des Volkswagen-Konzerns an.

NRW-Regierungschef Laschet: "Wir wollen den Diesel retten".

NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) will wie andere Politiker auch die Autoindustrie für die Kosten einer umweltgerechten Nachrüstung von Diesel-Fahrzeugen zahlen lassen, warnt aber zugleich vor einer Gefährdung der Branche. Die Fahrzeuge müssten die zugesagten Schadstoff-Grenzwerte einhalten. Jeder wisse, dass das sonst gerichtlich erzwungen werde. Das Problem sei aber viel umfassender. Das Treffen müsse daher auch das Signal senden: "Wir wollen den Diesel retten". Denn der Diesel sei bei technologisch neuestem Stand "das CO2-freundlichste Fahrzeug unter Verbrennungsautos". Laschet, der an dem Treffen teilnimmt, unterstrich zugleich die Bedeutung der Autoindustrie für die deutsche Wirtschaft mit mindestens 800.000 Menschen, die in der Branche direkt beschäftigt sind.

Im Video: Umwelthilfe kritisiert Gipfel als "Marionettenshow"

Der politische Druck auf die Branche vor dem Gipfel ist enorm. Beobachter rechnen daher mit substantiellen Zugeständnissen der Autobauer. Bei dem Spitzentreffen von Bund, Ländern und Autobranche geht es um Nachbesserungen bei der Abgasreinigung von Millionen Diesel-Autos in Deutschland und die Förderung eines abgasarmen Verkehrs in den Städten. Die Verpflichtung der Hersteller zu Updates an der Motorsoftware gilt als sicher.

