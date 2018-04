Kanzlerin plant US-Reise Merkel besucht Trump - Gespräch über Zölle und Russland

Bundeskanzlerin Angela Merkel will sich nach einem Medienbericht zufolge am 27. April mit US-Präsident Donald Trump in den USA treffen. Das berichtete "Bild" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere Quellen. Die Bundesregierung wollte dies auf Anfrage zunächst nicht bestätigen, sondern verwies darauf, dass Termine der Kanzlerin immer erst in der Vorwoche bekannt gegeben würden.

Merkel hatte zuletzt vergangene Woche mit Trump telefoniert. Auf der Agenda der Gespräche dürften etwa die drohenden US-Schutzzölle auch gegen Produkte aus der EU, der weitere Umgang mit Russland sowie die Situation im Nahen Osten stehen. Trump fordert vom Nato-Partner Deutschland zudem eine erhebliche Erhöhung seiner Verteidigungsausgaben.

la/dpa