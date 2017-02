Deutschlandtrend Schulz in Umfragen klar vor Merkel

Die Nominierung von Martin Schulz als Kanzlerkandidat hat der SPD einen deutlichen Schub in den Umfragen beschert: Die Sozialdemokraten kommen in dem am Donnerstag veröffentlichten ARD-"Deutschlandtrend" auf 28 Prozent, bei einer Direktwahl würde Schulz sogar gegen Kanzlerin Angela Merkel (CDU) gewinnen.

Im direkten Vergleich lässt Schulz die Kanzlerin hinter sich: Laut "Deutschlandtrend" würden sich 50 Prozent für den SPD-Kandidaten entscheiden, wenn der Bundeskanzler direkt gewählt würde. Dagegen würden nur 34 Prozent für Merkel stimmen. Sieben Prozent der Befragten geben demnach an, dass für sie keiner der beiden Politiker als Regierungschef in Frage kommt.

SPD klettert um 8 Prozent auf 28 Prozent, CDU bei 34 Prozent

Im "Deutschlandtrend" können sich die Sozialdemokraten über ein Plus von acht Prozentpunkten im Vergleich zur Umfrage des Vormonats freuen. Die 28 Prozent seien der beste Wert, der für die SPD in dieser Legislaturperiode gemessen worden sei. Die Union büßt den Angaben zufolge drei Prozentpunkte ein, bleibt mit 34 Prozent aber stärkste Kraft. Auch die Linkspartei und die Grünen verlieren jeweils einen Prozentpunkt und liegen beide bei acht Prozent.

Verluste für die AfD

Verluste muss im aktuellen "Deutschlandtrend" ebenfalls die AfD hinnehmen - ihr Umfrageergebnis fällt mit zwölf Prozent drei Punkte niedriger aus. Die FDP kann leicht auf sechs Prozent zulegen. Für die Sonntagsfrage im Auftrag der ARD-"Tagesthemen" befragte das Meinungsforschungsinstitut Infratest dimap von Montag bis Mittwoch dieser Woche bundesweit 1506 Wahlberechtigte.

Noch vor wenigen Wochen wurden für die Sozialdemokraten in Umfragen Werte von knapp über 20 Prozent gemessen. In der Erhebung des Meinungsforschungsinstitutes Insa im Auftrag der "Bild" kommt die SPD nun auf 27 Prozent und die Union auf 33 Prozent. Die AfD steht demnach bei zwölf, Linke und Grüne bei jeweils neun und die FDP bei sechs Prozent. Für diese Umfrage wurden 1003 Deutsche im Zeitraum von Dienstag und Mittwoch telefonisch befragt.

Der SPD-Vorstand hatte den früheren EU-Parlamentspräsidenten Schulz am Wochenende als Kanzlerkandidaten und künftigen Parteichef nominiert. Zuvor hatte der bisherige SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel seinen Verzicht auf beide Posten erklärt. Ein Sonderparteitag der Sozialdemokraten im März soll Schulz offiziell zum Herausforderer von Merkel wählen.

