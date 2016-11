Konservatives Re-Branding Wie sich Angela Merkel neu erfindet

Zur Großbildansicht NDR/Wolfgang Borrs Kanzlerin Merkel bei Anne Will: "Kann ich dem Land noch etwas Neues geben?"

Angela Merkel kandidiert für eine vierte Amtszeit als Bundeskanzlerin. Fragt sich nur: Kann sie die zunehmend skeptischen Deutschen ein weiteres Mal von sich überzeugen? Gibt es eine Strategie jenseits des Weiter so? Ihr Auftritt bei Anne Will verrät mehr, als man denkt.

Tom Buschardt Tom Buschardt www.buschardt.de

Angela Merkel hat den Zeitpunkt der Bekanntgabe Ihrer erneuten Kanzlerkandidatur gut gewählt. Anne Will am selben Abend noch ein Interview zu geben, war eine gute und richtige Entscheidung. Merkels Auftritt: ruhig, sachlich und mit klarem Kalkül: Sie sagt nicht direkt zu Beginn, dass sie gebeten wurde, noch einmal anzutreten - sie macht deutlich: Meine Entscheidung nach meiner Überlegung. So zeigt man Stärke. Das ist keine Kanzlerkandidatur wie die eines treuen Parteisoldaten. Das ist eine Kanzlerkandidatur aus der gefühlten Position der Stärke. Wenn Sie es machen will, dann muss sie es genauso machen und inszenieren.

Erst nach dieser klaren Eröffnung kommt sie darauf zu sprechen, dass sie auch Zustimmung erhalten hatte: "Ich habe dann auch immer gefragt: ,Was glaubt ihr, was das Positive daran ist?' ( ) Für mich war es die Abwägung: Kann ich dem Land noch etwas Neues geben?"

Das klingt ein wenig nach John F. Kennedy. Danach spricht sie nicht davon, Fehler der Vergangenheit zu korrigieren, sondern davon, dass sie sich nicht auf "den Meriten der Vergangenheit ausruhen könne". Der Begriff "Verdienste" hätte es zwar auch getan, aber "Meriten" ist so schön abstrakt und führt nicht sofort zur Diskussion, ob die jüngere Geschichte Merkels nun verdienstvoll war und ob man darüber nicht besser einmal diskutieren sollte. "Meriten" stammt als Begriff aus dem 16. Jahrhundert - als in Deutschland der Ablasshandel blühte und Martin Luther seine 95 Thesen Zufälle gibt's!

Präsident Steinmeier? Merkels Verdienst!

Merkel hat schon einen SPD-Kanzler und zwei SPD-Kanzlerkandidaten pulverisiert. Die SPD kann nun wählen, wer sich als nächster der Gefahr stellt, gegen Merkel verlieren zu dürfen. Ein neuer Kandidat der CDU hätte die Karten neu gemischt - bei Merkel wissen die Sozialdemokraten ziemlich genau, was zu erwarten ist. Und die Wähler wissen es auch. Ein nicht unwesentliches Problem, das die SPD da gerade bekommt.

Steinmeier als Bundespräsident? Gute Idee - aber die Wirkung für die SPD dürfte angesichts von Merkels erneuter Kandidatur verpuffen. Letztlich wird man es ihr anrechnen, dass Steinmeier Bundespräsident wird. Er war zweimal unter ihr Außenminister und zuletzt noch nicht einmal mehr der Vizekanzler. Sie hatte gegenüber Steinmeier formal mehr Richtlinienkompetenz als Sigmar Gabriel.

Im Interview mit Anne Will, stellt die Kanzlerin sich selbst zahlreiche Fragen. In der Rhetorik gut - im Interview normalerweise falsch, weil es dem Interviewer ganz offensichtlich die Hoheit entzieht. Merkel macht dies jedoch auf eine ausgesprochen professionelle Art und Weise. Als Zuschauer, haben wir genau diese Fragen seit einer ganzen Weile. Merkel gibt die Antworten: "Die Frage, die ich mir stelle ist doch: Kann ich etwas tun für den Zusammenhalt in einer so polarisierten Gesellschaft? Und da glaube ich, dass ich von der Tonalität her etwas tun kann. Wir wollen uns nicht gegenseitig hassen. Wir wollen diskutieren miteinander, wie Demokraten miteinander diskutieren. Und ich glaube, dass ich auch in der Sache gute Argumente habe".

Steht uns eine Art Wiedervereinigung im wiedervereinten Deutschland bevor?

