5G-Mobilfunknetz: Beim Aufbau des schnellen Mobilfunknetzes in Deutschland will der chinesische Konzern Huawei mitmischen. Viele sind skeptisch

In Berlin berät heute eine Ministerrunde über den weiteren Umgang mit dem chinesischen Netzwerkausrüster Huawei bei der bevorstehenden Ausschreibung zum 5G-Mobilfunknetz. Es wird aber keine Entscheidung darüber erwartet, ob oder unter welchen Bedingungen Huawei an der 5G-Ausschreibung teilnehmen kann. Kanzlerin Angela Merkel hatte Anfang der Woche einige Bedingungen genannt, die Huawei bei einer Teilnahme an 5G in Deutschland erfüllen müsse. Für die Versteigerung der 5G-Mobilfunkfrequenzen haben sich vier Telekomkonzerne beworben: Neben der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen, Telefonica Deutschland und Vodafone ist auch die 1&1-Tochter Drillisch mit von der Partie.

Das Treffen, an dem nach Informationen von Reuters unter anderem Kanzleramtschef und Chef-Digitalisierer Helge Braun, Wirtschaftsminister Peter Altmaier und Innenminister Horst Seehofer teilnehmen, soll nach der Kabinettssitzung stattfinden. Außenminister Heiko Maas ist dagegen zu einer Reise nach Washington aufgebrochen. Entscheidungen werden erst kommende Woche nach dem Koalitionsausschuss erwartet, an dem dann auch die Spitzen der großen Koalition aus CDU, CSU und SPD teilnehmen.

Lesen Sie auch: Helge Braun - das ist Deutschlands Chef-Digitalisierer

Die Frage, ob sich Huawei an der 5G-Ausschreibung beteiligen kann, gilt als sehr sensibel. Die USA, die selbst keine Regierungsaufträge mehr an Huawei vergeben, dringen auf einen Ausschluss. Sie befürchten wegen der engen Verbindungen des Unternehmens zur Regierung in Peking, die Mobilfunktechnik könnte zu Spionagezwecken verwendet werden. Huawei hat diese Vorwürfe stets zurückgewiesen.

In der Bundesregierung haben vor allem das Auswärtige Amt und die Sicherheitsdienste Vorbehalte vorgebracht. Das Wirtschaftsministerium zeigt sich dagegen offener, wenn chinesische Anbieter die gestellten Sicherheitskriterien erfüllten. Die Deutsche Telekom hatte etwa eine Offenlegung der Quellcodes vorgeschlagen.

la/reuters