Was Sie zur US-Wahl jetzt wissen müssen Amerika wählt - Clinton feiert ersten Mini-Sieg

Trump und Clinton: Präsidentschaftskandidaten wie sie gegensätzlicher nicht sein können

Es ist das politische Ereignis des Jahres: Die USA wählen einen neuen Präsidenten. Wann gibt es das Ergebnis? Welche Staaten sind entscheidend? Und was war noch mal in Dixville Notch? Die wichtigsten Antworten

Die 50 US-Bundesstaaten umfassen mehrere Zeitzonen. Die Wahllokale sind am Dienstag stellenweise schon ab 6 Uhr morgens Ortszeit geöffnet, sie schließen zwischen 19 Uhr 20 Uhr Ortszeit, in einzelnen Staaten gegen 21 Uhr.

Gegen 1 Uhr morgens deutscher Zeit ist mit den ersten Prognosen von der US-Ostküste (minus sechs Stunden Zeitunterschied zu Deutschland) zu rechnen. Der frühestmögliche Zeitpunkt, an dem ein Ergebnis feststehen könnte, ist 5 Uhr morgens deutscher Zeit - da jedoch mit einem engen Rennen zu rechnen ist, ist ab 6 Uhr morgens deutscher Zeit wahrscheinlicher.

Fun fact: Der erste Bezirk, der sein Ergebnis verkündet, ist traditionell Dixville Notch in New Hampshire, unweit der kanadischen Grenze. Um Punkt Mitternacht (Ortszeit) feierte Hillary Clinton dort ihren ersten Mini-Sieg. Sie holte vier Stimmen, zwei Wähler stimmten für Donald Trump und einer für Gary Johnson. Ein achter Wähler schrieb den Namen des früheren republikanischen Kandidaten Mitt Romney auf den Wahlzettel.

Welche Bundesstaaten sind am 8. November entscheidend?

Entscheidend bei US-Wahlen sind die sogenannten Swing States, das sind Bundesstaaten, in denen es keine traditionellen Mehrheiten für eine der beiden großen Partei gibt.

Der US-Präsident wird nicht direkt gewählt, vielmehr stellt jeder Bundesstaat eine unterschiedlich hohe Zahl an Wahlleuten; der Kandidat, auf den in einem Bundesstaat die meisten Wählerstimmen entfallen, gewinnt dessen Wahlleute (die sogenannte "Winner-takes-all"-Regel, nur in Nebraska und Maine gilt sie nicht).

Insgesamt gibt es 538 Wahlleute - der Präsidentschaftskandidat, der am Ende mindestens 270 dieser Stimmen auf sich vereinen kann, gewinnt die Wahl.

In diesem Jahr ist das Rennen in 11 Staaten völlig offen; der Kandidat, der diese Staaten mehrheitlich gewinnen kann, wird wahrscheinlich ins Weiße Haus einziehen:

Florida (29 Wahlleute)

Colorado (9)

Iowa (6)

Michigan (16)

Nevada (6)

New Hampshire (4)

North Carolina (15)

Ohio (18)

Pennsylvania (20)

Virginia (13)

Wisconsin (10)

Die Rechnung, die den meisten Planspielen zum Wahlausgang zugrunde liegt, ist folgende: Beide Kandidaten können die Wahlleute bestimmter Bundesstaaten, die traditionell demokratisch (Parteifarbe: blau) oder republikanisch (Parteifarbe: rot) wählen, schon jetzt für sich verbuchen; hier führt Clinton deutlich vor Trump.

Trump ist also in den Swing States besonders unter Druck, er muss hier deutlich mehr Staaten gewinnen, um insgesamt auf 270 Wahlleute zu kommen. Darum gelten die Swing Staates, die eine große Zahl an Wahlleuten stellen, wie Pennsylvania, North Carolina oder Florida, als so entscheidend.

