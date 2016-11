Wie geht's weiter nach der US-Wahl? Kehrtwende bei Goldman - Trump wird Börse nicht bremsen

Es ist der Tag danach. "The day after", sozusagen. Für viele Beobachter und die Hälfte der US-Bürger, die Hillary Clinton und nicht Donald Trump gewählt haben, dürfte der umstrittene Immobilienmogul in der Tat als politischer GAU, als größter anzunehmender Unfall in der jüngeren US-amerikanischen Geschichte erscheinen. Nolens volens - die Amerikaner selbst und viele Staaten, die nun vor einem protektionistischen Amerika zittern, werden sich mit diesem neuen Präsidenten und seiner Machtfülle auch im US-Kongress auseinandersetzen müssen. Wird Donald Trump so regieren wie er Wahlkampf betrieben hat? Hoffentlich nicht. Seine versöhnlichen Worte unmittelbar nach der Wahl lassen jedenfalls auf Anderes hoffen. manager-magazin.de begleitet Sie heute mit einem Newsticker durch den Tag danach.

10 Uhr: Manchmal holt die Realität auch Goldman Sachs ein: Zeigten sich Experten der US-Bank wie viele andere Analysten auch skeptisch für die Börsen im Falle eines Wahlsiegs von Trump, vollzieht sie nun eine Kehrwende. Namentlich David Kostin, Aktien-Chef-Stratege bei Goldman Sachs, hält die Auswirkungen der US-Wahlen für den S&P 500 quasi für vernachlässigenswert, berichtet Bloomberg. Das Ziel für den breit angelegten Index sieht er zum Jahresende unverändert bei 2100 Punkten. Ein anderer Tom Lee von Fundstrat Global Advisors sagt dem Index sogar vom gegenwärtigen Stand sogar noch ein Plus von 3 Prozent voraus.

9.10 Uhr: Was für Untergangsszenarien waren für die Börse beschrieben worden, käme Trump an die Macht. Nix da. Bereits am Wahltag schloss der Dax Börsen-Chart zeigen mit 1,5 im Plus und legt am Donnerstag weiter zu. Ein mögliches Argument: Unter Trump bleiben die Zinsen in den USA niedrig.

9 Uhr: Die Deutschen rechnen damit, dass sich die Beziehungen zu den USA unter dem künftigen Präsidenten Donald Trump verschlechtern werden. Laut ZDF-Politbarometer erwarten 65 Prozent der Befragten eine Verschlechterung. 26 Prozent gehen davon aus, dass sich nichts ändert, 3 Prozent erwarten eine Verbesserung der deutsch-amerikanischen Beziehungen. 81 Prozent der Deutschen halten die gegenwärtigen Beziehungen beider Staaten für sehr gut oder gut. 14 Prozent werten sie als schlecht oder sehr schlecht.

8.45 Uhr: Amerika werde auch unter dem neuen Präsidenten Trump fest an der Seite von Israel stehen, versichert der scheidende Vizepräsident Joe Biden. Er fügte in der Nacht bei einer Preisverleihungsgala des Jüdischen Weltkongresses (WJC) in New York an: "Wir haben einen der spaltendsten Wahlkämpfe in der jüngeren Geschichte der USA hinter uns und ich weiß, dass viele Menschen sich Sorgen machen, was das für Israel bedeutet." Das Verhältnis zu Israel war unter US-Präsident Obama zuletzt ja ein wenig abgekühlt.

8.30 Uhr: Mit einigen Regierungschef, etwa dem australischen, soll Trump schon telefoniert haben. Andere fädeln bereits Termine mit Donald Trump ein: Japans Premier Shinzo Abe etwa kündigte an, kommende Woche den designierten US-Präsidenten in New York zu treffen. Telefoniert haben sie natürlich auch und tauschten nach Agenturberichten die üblichen Floskeln aus.

8.15 Uhr: Gemunkelt wurde das ja schon lange: Donald Trump als Präsident könnte die Rolle des Weltpolizisten USA neu definieren und von den (Nato-)Verbündeten mehr eigene Anstrengungen einfordern. Das glaubt auch der Verteidigungsexperte der Unionsfraktion, Henning Otte (CDU): Auf die Bundeswehr würde jetzt mehr Arbeit zukommen, sagte er der Deutschen Presseagentur.

8 Uhr: Der frühere US-Botschafter John Kornblum sieht Deutsche und Europäer nach dem Wahlsieg Trumps künftig mehr denn je auf sich gestellt. "Der amerikanische Schirm über Europa ist für immer weggezogen", schrieb der 73-Jährige in einem Beitrag für die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. "Trumps Wahl markiert das Ende der Nachkriegswelt." Die Europäer würden jetzt wohl jetzt einen verstärkten Willen zur Verantwortung übernehmen müssen. "Sie werden ihn angesichts der Umstürze, die auf uns zukommen, brauchen." Kornblum war für die Regierung von Präsident Bill Clinton Botschafter in Deutschland.

7.30 Uhr: Die Ratingagenturen halten erst mal die Füße still. Der überraschende Wahlsieg von Trump habe zunächst keine Auswirkungen auf die Bonitätsnoten der USA, erklärten Standard & Poor's ("AA+/A-1+", Ausblick stabil) und Fitch ("AAA", Ausblick stabil).

7 Uhr: Ist Ihnen angesichts des Ausgangs der US-Wahl schlecht? Dann sind Sie vermutlich nicht allein: Denn der Wahlsieg von Trump könne bei enttäuschten Menschen gesundheitliche Nebenwirkungen haben. Der Ärger über den Wahlausgang könne zu Herzklopfen, Übelkeit, Appetitlosigkeit oder auch Bauchschmerzen führen, sagte die Professorin für Klinische Psychologie und Psychotherapie, Alexandra Martin

6.45 Uhr: Donald Trump und seine Frau Melania werden sich heute schon mal in ihrem neuen Domizil, dem Weißen Haus, umschauen. Dass Melania schon einen Grundriss zum Stellen der Möbel mitbringen wird, ist nicht bekannt. Vermutlich dürften Barack Obama und Michelle auch einiges dagegen haben. Obama hatte jedenfalls zuvor angekündigt, er werde alles für einen reibungslosen Übergang tun, so wie es sein Vorgänger George W. Bush vor acht Jahren für ihn getan habe.

6.15 Uhr: Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble sorgt sich nach der US-Wahl um die politische Kultur auch in Europa und warnt vor einem "Trump-Effekt". "Demagogischer Populismus ist nicht nur ein Problem Amerikas", schrieb Schäuble in einem Beitrag für die "Bild"-Zeitung (Donnerstagsausgabe). "Auch anderswo im Westen sind die politischen Debatten in einem Besorgnis erregenden Zustand." Eine der Ursachen des zunehmenden Populismus sei, "dass die Eliten in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft nicht immer ein gutes Bild" abgäben, schrieb Schäuble. Zudem seien Entscheidungsprozesse häufig kaum noch nachvollziehbar.

6 Uhr: In der Nacht bis in die frühen Morgenstunden hinein haben Zehntausende Menschen in den USA gegen den neuen, gewählten US-Präsidenten Donald Trump demonstriert. Nach bisherigen Berichten blieben die Demonstrationen friedlich. Auch Prominente liefen mit - anderem die US-Sängerin Cher. Auf Twitter schrieb sie unter anderem: "Sie waren laut und stolz!"

Statement von Bundeskanzlerin Merkel zum Wahlsieg von Trump im Video:

