Newsblog zur US-Wahl Ein Hedgefonds-Milliardär schimpft, ein Ex-Microsoft-Chef rechnet

Zur Großbildansicht AFP Genervt von Politikern: Ex-Microsoft-Chef Ballmer

Den Showdown zwischen Hillary Clinton und Donald Trump begleitet manager magazin online bis zur Entscheidung mit diesem Newsblog. Zum Start gibt es Einschätzungen von Hedgefonds-Lenker David Tepper und Ex-Microsoft-Chef Steve Ballmer.

12.45 Uhr:

15





12.30 Uhr: Bis zuletzt äußern sich Prominente - auch aus der Welt der Wirtschaft - zur US-Wahl und geben mitunter ziemlich deutlich zu erkennen, welches der Lager sie unterstützen. Im US-Sender CNBC etwa sagte der Hedgefonds-Milliardär David Tepper, Donald Trump trete als "Engel des Lichts" auf, sei jedoch in Wahrheit der "Vater der Lüge". Insbesondere Trumps Behauptung, er sei ein großzügiger Spender, der schon häufig und viel für gute Zwecke gespendet habe, stößt Tepper übel auf. Trump habe bei wichtigen Anlässen kaum Geld gegeben, sagte er. "Bei Sandy, der großen Sandy-Sammlung, bei der großen 9/11-Sammlung, keinen Pfennig", sagte Tepper. "Keinen Pfennig! Niemand kann mir erzählen, dass sei eine großzügige, wohltätige Person."

Milliardär und Ex-Microsoft-Chef Steve Ballmer zeigt sich indes ziemlich genervt von der Wahl und den vorausgegangenen Kampagnen. Der selbsternannte "Zahlenmensch" ärgert sich, dass die Wahrheit in all der politischen Rhetorik auf der Strecke bleibe. Ballmer will den Menschen die erforderlichen Daten an die Hand geben, damit sie die Lügen der Politiker entlarven können. "Keiner scheint sich für die Fakten zu interessieren", sagt er. In einer gigantischen Excel-Tabelle hat er zusammen mit einigen Mitstreitern zu dem Zweck laut Bloomberg die US-Haushaltsdaten aus drei Jahrzehnten zusammengefasst. Name des Projekts: "USAFacts".

Zeitplan: So läuft der Countdown zur Macht im Weißen Haus

Alle Infos: Das sollten Sie zur US-Wahl wissen

Der mmo-Newsblog zur US-Wahl

Mit einem fulminanten Finale haben Hillary Clinton und Donald Trump den wohl spektakulärsten Wahlkampf in der US-Geschichte zu Ende gebracht. Die frühere Außenministerin und First Lady Clinton ging als Favoritin in den Wahltag am heutigen Dienstag. Die meisten Umfragen sahen sie knapp vorn.

Gewählt wird der US-Präsident nur indirekt vom Volk. Jeder Bundesstaat hat eine bestimmte Zahl von Stimmen in einem 538-köpfigen Gremium aus Wahlmännern und -frauen zu vergeben. Deren Zahl richtet sich nach der Größe eines jeden Staates. Das bevölkerungsreiche Kalifornien stellt 55 Wahlmänner, das kleine Delaware nur drei.

Wahlberechtigt sind am Dienstag von den 322 Millionen US-Bürgern theoretisch alle, die mindestens 18 Jahre alt sind. Das sind etwa 219 Millionen. Voraussetzung ist, dass sich ein Wähler registrieren lässt und nicht von der Wahl ausgeschlossen wird - beispielsweise wegen einer kriminellen Vergangenheit. Mehr als 41 Millionen Amerikaner haben bereits frühzeitig abgestimmt.

Die Wahllokale schließen ab 18.00 Uhr Ortszeit. Erste Ergebnisse einzelner Bundesstaaten werden nicht vor 01.00 Uhr (MEZ) erwartet. manager magazin online informiert über die Wahl und die Ergebnisse laufend in diesem Newsblog sowie in zahlreichen weiteren Stücken auf unserer Website.

Alle Artikel und Hintergründe zu USA

US-Wahl

Mehr manager magazin Zur Startseite