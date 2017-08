Exodus der Trump-Helfer Drei weitere Topmanager gehen - Trump laufen die Berater weg

US-Wirtschaftslenker wenden sich ab

US-Präsident Donald Trump verliert weiter an Rückhalt unter den Wirtschaftsführern des Landes. In der Nacht zum Dienstag haben zwei weitere Konzernchefs ihren Dienst in einem Beratergremium des Präsidenten quittiert - aus Protest gegen dessen Reaktion auf rechtsextreme Gewalt in der US-Stadt Charlottesville.

Nach dem Rücktritt des Merck & Co. Börsen-Chart zeigen Chefs Kenneth Frazier am Montag folgten jetzt in der Nacht zum Dienstag die beiden Unternehmenslenker des US-Chipriesen Intel Börsen-Chart zeigen und des Sportartikelherstellers Under Armour, Brian Krzanich und Kevin Plank. Die beiden Vorstandschefs teilten ihren Rückzug aus einem Gremium, das den Präsidenten in Industriefragen berät, via Firmenblog beziehungsweise Twitter mit. Der Rückzug des Afroamerikaners Frazier hatte scharfe Kritik von Trump via Twitter ausgelöst.

Mehrere Konzernchefs hattenen sich bereits in den vergangenen Monaten aus anderen Gründen aus Gremien des Präsidenten zurückgezogen, darunter auch der Chef von Tesla Börsen-Chart zeigen, Elon Musk und der Chef von Walt Disney Börsen-Chart zeigen, Robert Iger. Sie reagierten damit auf den umstrittenen Austritt der USA aus dem Pariser Klimaabkommen.

Merck-Chef Frazier: "Hass und Fanatismus klar zurückweisen"

Der Chef des US-Pharmakonzerns Merck & Co (MSD) Börsen-Chart zeigen hatte am Montag aus Protest über die Reaktion von Donald Trump auf einen Extremistenaufmarsch das Beratergremium des Präsidenten verlassen und klare Worte gefunden. Der Afroamerikaner Kenneth Frazier erklärte am Montag auf Twitter, die Führung des Landes müsse "zu unseren grundsätzlichen Ansichten stehen, indem sie Äußerungen von Hass, Fanatismus und eine Überlegenheit bestimmter Gruppen klar zurückweist". Diese liefen dem amerikanischen Ideal zuwider, dass alle Menschen gleich seien.

Merck & Co -Chef Kenneth Frazier: "Die Führung des Landes muss zu unseren grundsätzlichen Ansichten stehen, indem sie Äußerungen von Hass, Fanatismus und eine Überlegenheit bestimmter Gruppen klar zurückweist"

Trump erwiderte kurze Zeit später ebenfalls per Twitter, der Merck-Chef werde dann wohl jetzt mehr Zeit haben, die hohen Arzneimittelpreise zu senken.

Die kurze Reaktionszeit des US-Präsidenten ist bemerkenswert. Wenn es darum geht, Kritiker zu beschimpfen, verliert Trump in der Regel keine Zeit. Allerdings sieht sich Trump nicht in der Lage, Straftaten von Neonazis und Rassisten zu verurteilen. Anhänger der "Alt Right" Bewegung hatten im Wahlkampf zu den Unterstützern Trumps und seines Chefstrategen Steve Bannon gezählt.

Now that Ken Frazier of Merck Pharma has resigned from President's Manufacturing Council,he will have more time to LOWER RIPOFF DRUG PRICES! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 14. August 2017

Bei einer Demonstration von Rechtsextremisten in Charlottesville waren am Samstag eine Frau getötet und Dutzende weitere Menschen verletzt worden. Trump prangerte anschließend Hass und Fanatismus von "vielen Seiten" an. Ihm wurde deswegen über Parteigrenzen hinweg vorgeworfen, nicht explizit rechte Gruppen verurteilt zu haben.

