Währungskrise in der Türkei Erdogan erlaubt Immobilien-Deals nur noch in Lira

Zur Großbildansicht AP Recep Tayyip Erdogan: Wird ihm die Notenbank weiter folgen, und die Zinsen nicht erhöhen?

Das grenzt an Panik: Sämtliche Kauf- und Mietverträge für Immobilien in der Türkei müssen ab sofort in türkischer Lira lauten. Selbst alte Verträge sind umzuschreiben, ordnet Präsident Erdogan an. Er hofft damit den dramatischen Verfall der eigenen Währung zu stoppen. Mit Spannung warten heute die Märkte auf die Entscheidung der türkischen Notenbank.

In der Türkei dürfen angesichts der Währungskrise Immobiliengeschäfte künftig nur noch in der heimischen Lira abgeschlossen werden. Dies gelte nicht nur für neue Kauf- und Mietverträge, heißt es am Donnerstag im Amtsblatt. Auch alle bereits in einer ausländischen Währung abgeschlossenen Verträge müssten binnen 30 Tage auf Lira umgeschrieben werden.

Immobilienverträge, die in einer ausländischen Währung wie Euro oder Dollar abgeschlossen werden, sind in der Türkei weit verbreitet. Mit dem Schritt reagiert Präsident Recep Tayyip Erdogan auf den massiven Kursverfall der Lira: Die türkische Währung hat seit Jahresanfang etwa 40 Prozent an Wert verloren.

Mit ein Grund für den Kurssturz sind Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank: Der mit großer Machtfülle ausgestattete Präsident ist ein erklärter Gegner von hohen Zinsen.

Lesen Sie auch: Lira-Krise wird zur Wirtschaftskrise

Am heutigen Donnerstagmittag entscheidet die türkische Notenbank über den Leitzins, der derzeit bei 17,75 Prozent liegt. Die Währungshüter sehen angesichts der ausufernden Inflation im Land Handlungsbedarf, haben aber bislang keine Details verlauten lassen. Ökonomen setzen auf eine Erhöhung auf 22,0 Prozent. Sollte es nicht zu einer deutlichen Zinserhöhung kommen, droht ein weiterer Absturz der Landeswährung - mit weitreichenden Folgen für die Wirtschaft.

rei/Reuters