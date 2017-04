Referendumskritiker festgenommen Wahlkommission prüft Manipulationsvorwurf

Zur Großbildansicht Getty Images Wahlbeobachter bei der Abstimmung in Istanbul

Die türkische Regierung weist jeden Verdacht der Wahlmanipulation strikt von sich. Immerhin will die Wahlkommission jetzt die Beschwerden der Opposition prüfen.

Die türkische Wahlkommission will am Mittwoch die Beschwerden über Unregelmäßigkeiten beim Referendum über die Einführung eines Präsidialsystems prüfen. Dies sagte der Chef der Behörde dem türkischen TV-Sender NTV zufolge.

Seit der Abstimmung am Sonntag mehren sich die Vorwürfe des Wahlbetrugs. Die Opposition beantragte die Annullierung des Ergebnisses und kündigte an, notfalls vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu ziehen. Die Anwaltskammer kritisierte, die kurzfristige Entscheidung der Wahlkommission, auch ungestempelte Wahlzettel zu akzeptieren, sei illegal und könnte das Ergebnis beeinflusst haben.

38 Referendumskritiker in Istanbul festgenommen

Was man von der Ankündigung der staatlichen Wahlkommission zu halten hat, lässt sich daran ermessen, wie die Regierung gegen Kritiker des Referendums vorgeht. Nach Protesten gegen den Ausgang des Referendums wurden am Mittwochmorgen in der Metropole Istanbul 38 Menschen aus ihren Wohnungen gezerrt und festgenommen worden, berichtet die regierungskritische Zeitung "Birgün". Unter den Festgenommenen ist unter anderem der Istanbuler Provinzvorsitzende der kleinen linken Partei ÖDP, Mesut Gecgel. Die Partei bestätigte die Festnahme und erklärte, Gecgel werde vorgeworfen, mit der Behauptung, dass das "Ja" beim Referendum "nicht legitim sei, das Volk aufzuwiegeln". Gecgel hatte unter anderem die regierungskritischen und friedlichen Demonstrationen der vergangenen Tage im Istanbuler Stadtteil Besiktas mitorganisiert.

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu indes wies den OSZE-Bericht über Mängel beim Verfassungsreferendum zurück. Der Bericht der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) enthalte mehrere Fehler, die absichtlich eingefügt worden seien, sagte Cavusoglu am Mittwoch. Der Bericht der Beobachtergruppe sei nicht objektiv und "extrem parteiisch". OSZE-Beobachter hatten kritisiert, dass bei der Wahl gegen internationale Standards verstoßen worden sei.

Minister kritisiert OSZE-Bericht als "extrem parteiisch"

Nach der größten Oppositionspartei, der sozialdemokratischen CHP, beantragte am Mittwoch auch die pro-kurdische HDP bei der Wahlkommission die Annullierung des Ergebnisses. Die Abstimmung sei unter Notstandsrecht abgehalten worden, begründete Parteivize Mithat Sancar den Schritt. Führende Politiker der HDP seien verhaftet, Parteimitglieder als Wahlbeobachter abgelehnt und staatliche Mittel für die "Ja"-Kampagne missbraucht worden. Außerdem seien nicht abgestempelter Wahlscheine verwendet worden.

Bei der Abstimmung hatten 51,4 Prozent für eine Verfassungsänderung gestimmt, mit der die Macht beim Präsidenten konzentriert wird. Damit könnte Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan künftig per Dekret regieren, den Ausnahmezustand beschließen, das Parlament auflösen oder Minister entlassen. Erdogan zufolge sind die Änderungen nötig, um in unruhigen Zeiten eine starke Führung zu garantieren. Kritiker sehen dagegen Demokratie und Menschenrechte in Gefahr.

rei/Reuters

Nachrichtenticker