Mit kriselnder Wirtschaft ins Referendum Jeder vierte junge Türke ist ohne Arbeit

Zur Großbildansicht DPA Demo Istanbul: Viele junge Menschen in der Türkei sehen ihre Zukunft mit großer Skepsis

Von den Boomjahren im Tourismus und auf dem Bau ist in der Türkei derzeit nicht mehr viel zu spüren - Terroranschläge und der Putschversuch wirken sich auf die Wirtschaft aus. Die bröckelnde Konjunktur könnte auch das Referendum am Sonntag beeinflussen.

Der 36-jährige Zeynullah führte ein komfortables Dasein als Angestellter im einst boomenden Bausektor der Türkei. Doch dann kam der Putschversuch vom 15. Juli 2016, der auch sein Leben auf den Kopf stellte. Die staatliche Firma, für die er arbeitete, setzte ihn vor die Tür. Der Vorwurf: Zeynullah gehöre der Bewegung des in den USA lebenden Geistlichen Fethullah Gülen an. Genau die macht die Regierung in Ankara für den gescheiterten Coup verantwortlich.

"Unternehmen scheuen davor zurück, uns anzustellen. Viele meiner Freunde haben das Land schon verlassen müssen", erzählt Zeynullah und bittet darum, dass sein voller Name nicht genannt wird. Der frühere Staatsbedienstete überlegt nun selbst, in die USA zu gehen und dort ein Studium zu beginnen. Derzeit ist der Ingenieur einer von vielen Arbeitslosen in der Türkei. Ihre Zahl stieg im vergangenen Jahr mit abkühlender Konjunktur bis zu einer Arbeitslosenrate von 12,7 Prozent - das ist der höchste Stand seit sieben Jahren.

Jeder vierte junge Türke hat keinen Job

Unter den Jüngeren ist die Arbeitslosigkeit noch ausgeprägter: Jeder Vierte im Alter zwischen 15 und 24 Jahren hat keinen Job. Das Land braucht ein Wachstum von jährlich rund 5 Prozent, um ein ausreichendes Angebot an Stellen zu gewährleisten. 2016 wuchs die Wirtschaftsleistung aber lediglich um 2,9 Prozent. Während des türkischen Wirtschaftsbooms hatte das Wachstum etwa vor einem Jahrzehnt noch bei 6,9 Prozent gelegen.

Jene Jahre des Aufschwungs hatten Recep Tayyip Erdogan geholfen, seine Beliebtheit zu festigen, zuerst elf Jahre als Regierungschef und seit 2014 als Staatspräsident. Nun will er seine Macht als Präsident durch eine Verfassungsreform deutlich ausweiten. Ob die Türken dabei mitziehen und diese Pläne bejahen, wird sich beim Referendum am Sonntag zeigen.

Nachrichtenticker