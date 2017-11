Rocket fuel and rocket man Trump verliert in Steuer-Rede den Faden - und landet bei Kim

Zur Großbildansicht AFP Donald Trump: Von rocket fuel zu rocket man

US-Präsident Donald Trump hat in einer Rede zur geplanten Steuerreform am Mittwoch unversehens Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un beschimpft. Wenn die Steuern wie vorgesehen gesenkt würden, bedeute das für die Wirtschaft Raketentreibstoff - "rocket fuel", sagte Trump am Mittwoch in St. Charles (Bundesstaat Missouri).

Das Wort "rocket fuel" brachte ihn offensichtlich dazu, "little rocket man" zu sagen, eines der Schimpfwörter, mit denen Trump Kim Jong Un wegen dessen international viel kritisierten Raketenprogramms belegt. Dann sagte Trump: "Er ist ein kranker junger Hund" ("sick puppy") - was auf niemand anderen gemünzt sein konnte als auf Kim. Im nächsten Satz kehrte der US-Präsident zum Hauptthema seiner Rede zurück, den Steuern.

20-stündige Debatte über Steuerreform im Senat hat begonnen

Der US-Senat hat am Mittwoch (Ortszeit) die Debatte über die von Präsident Donald Trump geplanten Steuersenkungen begonnen. Mit 52 zu 48 Stimmen fasste die mehrheitlich republikanische Kammer in Washington den formalen Beschluss, die auf 20 Stunden angesetzte Debatte aufzunehmen. Während alle Republikaner mit Ja stimmten, votierten sämtliche Demokraten dagegen.

Nach der Debatte soll in einer Serie von Abstimmungen über mögliche Änderungen befunden werden. Die endgültige Abstimmung wird am Donnerstagabend oder am Freitag (Ortszeit) stattfinden, je nachdem, wie viele Änderungsanträge es gibt.

Trump will gemeinsame Fassung bis Weihnachten durchbringen

Das Repräsentantenhaus segnete Trumps Steuerreform mit einer Mehrheit der Republikaner bereits Mitte November ab. Sollte der Senat diese Woche ebenfalls zustimmen, müssen beide Kammern ihre Versionen abgleichen. Die gemeinsame Fassung soll Trump dann bis Weihnachten vorgelegt werden.

In der Fassung des Repräsentantenhauses soll die Körperschaftsteuer ab 2018 von derzeit 35 Prozent auf 20 Prozent sinken - und damit unter den Schnitt der Industriestaaten, der bei 22,5 Prozent liegt. Im Vorschlag des Senats ist die Steuersenkung ebenfalls vorgesehen, aber erst ein Jahr später.

Unternehmensteuer soll auf 20 Prozent sinken

Der Spitzensatz bei der Einkommensteuer soll in der Version des Repräsentantenhauses bei 39,6 Prozent belassen werden, die Republikaner im Senat wollen ihn auf 38,5 Prozent senken. In dem Entwurf der Republikaner im Senat ist auch die Aufhebung einer Regelung des "Obamacare" genannten Gesundheitssystems vorgesehen.

Die oppositionellen Demokraten und andere Kritiker sehen in der Reform vor allem ein Projekt für die Reichen. Neben höheren Grundfreibeträgen und einer Vereinfachung des Einkommensteuersystems gehören die Abschaffung der Erbschaftsteuer sowie eine deutliche Senkung der Körperschaftsteuer zu den zentralen Elementen des Projekts.

la/dpa/rtr