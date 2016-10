Streit um Steuerzahlungen Donald Trump attackiert - aber Warren Buffett pariert

Zur Großbildansicht REUTERS Kontrahenten Trump (l.) und Buffett: Streit um Steuern

Popcorn-Zeit im US-Wahlkampf: Nicht nur zwischen den Kandidaten Donald Trump und Hillary Clinton fliegen - wie zuletzt in der zweiten TV-Debatte der beiden - verbal die Fetzen, auch Trump und der Multimilliardär Warren Buffett beharken sich öffentlich auf höchst unterhaltsame Weise. Dabei ließ Buffett den umstrittenen Republikaner nun ziemlich alt aussehen.

In einem Brief, aus dem mehrere US-Medien zitieren, reagierte Buffett auf eine Attacke, die Trump während des TV-Duells gegen ihn ausgeteilt hatte. Der milliardenschwere Chef der Beteiligungsfirma Berkshire Hathaway, der zu den reichsten Leuten auf dem Globus zählt, veröffentlichte detaillierte Informationen über seine Einkommens- und Steuersituation.

Buffetts Angaben zufolge hat er seit 1944 - da war er gerade einmal 13 Jahre alt - ununterbrochen Einkommensteuer gezahlt. Für 2015 beispielsweise habe sich sein Einkommen auf rund 11,6 Millionen Dollar belaufen, so der Milliardär. Nach steuerlichen Abzügen in Höhe von rund 5,5 Millionen Dollar, die zum Großteil auf Spendenzahlungen zurückzuführen gewesen seien, habe sich für das vergangene Jahr eine Einkommensteuerzahlung in Höhe von rund 1,8 Millionen Dollar ergeben.

Insbesondere betont Buffett, er verfüge bis heute über Kopien von allen seinen 72 Steuererklärungen seit 1944. "Und auf keiner findet sich ein Verlustvortrag."

Trumps freche Behauptung

Letzteres ist eine direkte Replik in Richtung des republikanischen Kandidaten Trump. Dieser war in den vergangenen Tagen unter Druck geraten, nachdem die "New York Times" aus Trumps Steuerunterlagen für das Jahr 1995 zitiert hatte. Demnach hat der Immobilienunternehmer in jenem Jahr einen Verlust in Höhe von 916 Millionen Dollar geltend gemacht, was ihm nach geltendem US-Recht die Gelegenheit gab, per Verlustvortrag möglicherweise mehrere Jahre lang keine Einkommensteuer zu zahlen.

Während des TV-Duells mit Hillary Clinton am vergangenen Wochenende darauf angesprochen, gestand Trump ein, die Steuergesetze auf diese Weise genutzt zu haben, und verband dies sogleich mit der Behauptung, wohlhabende Spender der demokratischen Kandidatin hätten das gleiche getan.

Explizit erwähnte Trump während der Fernsehsendung vor einem Millionenpublikum in dem Zusammenhang den Namen des Clinton-Unterstützers Warren Buffett. Buffett habe eine "massive Steuerabschreibung" genutzt, sagte Trump.

