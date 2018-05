Möglicher US-Rückzug aus Iran-Atomabkommen Steigt Trump aus Iran-Deal aus? Macron soll es schon wissen

Zur Großbildansicht AFP Macron (l.) und Trump in Washington

US-Präsident Donald Trump will einer Zeitung zufolge den Rückzug aus dem Atomabkommen mit dem Iran bekanntgeben. Dies habe Trump seinem französischen Kollegen Emmanuel Macron am Morgen mitgeteilt, berichtete die "New York Times" am Dienstag unter Berufung auf eine von dem Vorgang unterrichtete Person.

Die USA würden alle Sanktionen wiedereinführen, die als Teil des Abkommens ausgesetzt worden seien. Zudem sollten weitere wirtschaftliche Strafmaßnahmen verhängt werden. Wie die Zeitung unter Berufung auf eine zweite Person weiter berichtete, scheiterten die Verhandlungen über einen Fortbestand des Abkommens an der Forderung Trumps, über 2030 hinaus an strenge Grenzen für die iranische Produktion von atomarem Brennstoff festzuhalten.

Am Abend will Trump seine Entscheidung zu dem 2015 nach langwierigen Verhandlungen geschlossenen Atomabkommen bekanntgeben. Die anderen Unterzeichnerstaaten - darunter Deutschland - wollen an der Vereinbarung festhalten.

cr/rtr