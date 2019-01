Der bekannte TV-Koch Jose Andres (r.) hat mit seiner Organisation World Central Kitchen schon vielen Menschen in Krisen geholfen, etwas auf Puerto Rico nach Hurricane "Maria" oder in Kalifornien nach den verheerenden Buschbränden. Nun versorgt er staatliche Bedienstete (hier in Washington D.C.), die wegen des Mauer-Hick-Hacks ihres Präsidenten in Not geraten sind.