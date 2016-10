Ölmilliarden fließen in Technologie und Co. So wollen die Saudis ihren Wüstenstaat modernisieren

Saudi-Arabien gehört zwar zu den Ländern mit den größten Erdölreserven weltweit, doch was nützen die umfangreichsten Vorräte, wenn man sie nicht mehr lukrativ zu Geld machen kann. Genau vor diesem Problem steht das saudische Königreich: Seit der Ölpreis 2014 zu seiner Talfahrt ansetzte, schwinden auch die Einnahmen der Förderländer.

Wurde ein Barrel der US-Sorte WTI beispielsweise vor gut zwei Jahren noch für mehr als 100 Dollar gehandelt, so sind es gegenwärtig nur noch rund 50 Dollar. Saudi-Arabien als größter Erdölproduzent der Welt bekommt dies in seinem Staatshaushalt besonders stark zu spüren. Nicht weniger als 90 Prozent des Budgets bestreitet das Land mit Öleinnahmen.

Inzwischen sind die Schulden bereits auf ein Niveau gestiegen wie seit den 1990er Jahren nicht mehr, und das, obwohl die Regierung in Riad bereits mit verschiedenen Sparmaßnahmen versucht, gegenzusteuern. Im vergangenen Jahr hatte der anhaltend niedrige Ölpreis dem Königreich ein Rekorddefizit von umgerechnet 90 Milliarden Euro beschert. Nun müssen drastischere Maßnahmen ergriffen werden.

Schritt eins erfolgte bereits vor einigen Monaten: Erstmals seit 25 Jahren nahm Saudi-Arabien einen Milliardenkredit bei internationalen Banken auf. Zehn Milliarden Dollar mit einer Laufzeit von fünf Jahren liehen sich die Saudis von einem Konsortium, zu dem unter anderem die HSBC, JP Morgan sowie die Bank of Tokyo gehört. Zuletzt hatte Saudi-Arabien ein ähnliches Darlehen über eine Milliarde Dollar benötigt, als 1991 der Irak in Kuwait einmarschiert war.

Saudi-Arabien begibt erstmals Dollar-Anleihe

Am morgigen Mittwoch folgt nun Schritt zwei: Saudi-Arabien begibt erstmals in seiner Geschichte eine Dollar-Staatsanleihe auf dem internationalen Finanzmarkt. Laut "Financial Times" wird das Papier ein Volumen von bis zu 15 Milliarden Dollar haben, aufgeteilt vermutlich in Tranchen mit Laufzeiten von fünf, zehn und 30 Jahren. Die Verzinsung, so die Zeitung, werde etwa 160 bis 200 Basispunkte über jener vergleichbarer US-Bonds liegen.

Weitere Maßnahmen bereitet die Regierung in Riad zudem bereits vor. Vor einigen Monaten etwa machten Pläne die Runde, wonach Saudi-Arabien einen bis zu zwei Billionen Dollar schweren Staatsfonds gründen will, ebenfalls mit dem Ziel, die Abhängigkeit vom Öl langfristig zu reduzieren.

"Spätestens in 20 Jahren werden wir eine Volkswirtschaft oder ein Staat sein, der nicht mehr hauptsächlich vom Öl abhängt", sagte der stellvertretende Kronprinz Mohammed bin Salman seinerzeit in einem Interview.

