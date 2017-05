EU stellt Maut-Verfahren gegen Deutschland ein Pkw-Maut kann kommen

Zur Großbildansicht DPA Maut-Schild in Rostock

Bahn frei für die Pkw-Maut in Deutschland: Die EU-Kommission hat ihr Verfahren gegen Deutschland wegen der Einführung der Pkw-Maut eingestellt. Man sei zu dem Schluss gekommen, dass den Bedenken aus Brüssel nach den Änderungen am Maut-Gesetz im März Rechnung getragen worden sei, teilte die Behörde am Mittwoch mit. Jegliche Diskriminierung aufgrund der Staatsangehörigkeit sei von Deutschland beseitigt worden.

Das Verfahren wurde 2015 eröffnet, weil die EU-Kommission eine Benachteiligung von Ausländern befürchtete. Die Bundesregierung änderte nach langen Verhandlungen die Regeln.

Bundestag und Bundesrat haben das Maut-Gesetz mittlerweile gebilligt. Österreich hat dagegen Klage vor dem Gerichtshof der Europäischen Union angekündigt. Die Regierung in Wien und in anderen Nachbarländern Deutschlands fürchten einseitige Belastungen durch die Pkw-Maut. Sie halten es für unfair, dass alle die Infrastrukturabgabe zahlen, aber deutsche Fahrer über die Kraftfahrzeugsteuer entlastet werden.

la/dpa/reuters

Nachrichtenticker