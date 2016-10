Milliardär Thiel vor US-Journalisten "Was Trump vertritt, ist nicht verrückt"

Der schillernde Milliardär Peter Thiel hat sein Engagement für Donald Trump verteidigt - sich aber auch von einzelnen Aussagen des umstrittenen US-Präsidentschaftskandidaten distanziert. Zugleich nutzte der Tech-Investor seinen Auftritt, um das politische Washington scharf zu kritisieren.

Peter Thiel ist vermutlich Donald Trumps einziger Fürsprecher im Silicon Valley. Sein Engagement für den republikanischen Präsidentschaftskandidaten hat dem Multimilliardär und Querdenker auch schon oft Kritik eingebracht - nicht zuletzt wegen Trumps sexistischer und rassistischer Beleidigungen. Manche Beobachter hatten daraufhin gefordert, Thiel, der Facebook-Investor der ersten Stunde ist, aus dem Aufsichtsrat des sozialen Netzwerkes zu entfernen.

Am Montagabend nun erläuterte Thiel vor dem Presseclub in Washington sein Engagement für den umstrittenen Kandidaten, den er zuletzt mit einer Millionenspende und ihn auch schon in einem denkwürdigen Parteitagsauftritt unterstützte. Dabei distanzierte sich der Facebook-Investor zum einen von Trump, verteidigte aber auch eine ganze Reihe von Trumps Überzeugungen, berichtet Reuters.

"Ganz gleich, was bei dieser Wahl passiert, was Trump vertritt, ist nicht verrückt", sagte Thiel. Eine ganze Reihe der von Trump kritisierten Zustände und Probleme würden auch nach der Wahl noch bestehen, mahnte Thiel.

In seiner Rede verurteilte Thiel Trumps sexistischen Aussagen, die in einem vor Jahren heimlich gedrehten Video festgehalten wurden, als "eindeutig offensiv und ungemessen". Zugleich aber betonte der Milliardär, man dürfe nicht jede einzelne Einlassung Trumps - etwa zu einem Einreise-Stopp für Muslime oder einem möglichen Mauerbau an der mexikanische Grenze - nicht auf die verbale Goldwaage legen. Das hätten viele Medien in ungerechtfertigter Weise getan, stichelte Thiel gegen die Presse in den USA.

Zugleich trügen manche Aussagen Trumps durchaus einen wahren Kern in sich, zeigte sich Thiel überzeugt. Der Freihandel, dem Thiel als libertärer Geist gedanklich sehr nahesteht, habe auch seine Schattenseiten und Verlierer. Das habe Trump mit seiner Kritik angesprochen, und das dürfe man nicht ignorieren.

Richtig ist aber auch, Trumps Tiraden gegen grenzüberschreitende Handelsabkommen und Einwanderung stehen im Widerspruch zum Großteil der Ansichten in der US-Industrie, die ihre Produkte weltweit vertreibt und sich stark auf talentierte Programmierer stützt, die aus Übersee kommen.

Thiel nutzte seinen Auftritt vor Journalisten zugleich, um das politische Washington scharf zu kritisieren. Seine elitären Insider hätten nichts mehr mit dem gewöhnlichen US-Amerikaner gemein. Trump habe das System auf- und wachgerüttelt, das sich verändern müsse. "Die Wahrheit ist, egal wie verrückt diese Wahl auch scheint, sie ist weniger verrückt als der Zustand unseres Landes", sagte Thiel.

