Sorge nicht nur in Südkorea: Nordkorea hat erneut eine ballistische Rakete getestet (Bild Archiv). Diesmal flog sie 700 Kilometer weit und stürzte dann ins japanische Meer

China hat nach dem erneuten Raketentest Nordkoreas zur Besonnenheit aufgerufen. Es müsse eine Verschärfung der Spannungen in der Region vermieden werden, erklärte das Außenministerium in Peking am Sonntag. Von allen involvierten Ländern sei Zurückhaltung gefordert.

Nordkorea hatte zuvor unter Missachtung von UN-Resolutionen abermals eine ballistische Rakete getestet. Japanischen und südkoreanischen Angaben zufolge flog sie 700 Kilometer weit und stürzte dann ins japanische Meer. Nach Einschätzung von Experten hat Nordkorea bei der Raketenreichweite offenbar Fortschritte erzielt. Die USA verurteilten den Test und forderten weitere Sanktionen gegen das isolierte Land.

Der Konflikt um Nordkoreas Atom- und Raketenprogramm hatte sich zuletzt verschärft. US-Präsident Donald Trump kündigte zwar an, auf eine diplomatische Lösung und verschärfte Sanktionen zu setzen, um die kommunistische Führung in Pjöngjang zum Einlenken zu bewegen. Er schloss aber auch einen Militärschlag nicht aus und entsandte einen Flugzeugträger in die Region. Nordkorea reagierte mit massiven Drohungen.

