Drohung an die USA Nordkorea zu "jeder Art von Krieg bereit"

Zur Großbildansicht AFP Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un

Nach der Entsendung von US-Kriegsschiffen in Richtung der koreanischen Halbinsel hat Nordkorea seinen Ton verschärft. Das Regime droht mit militärischen Schritten. Asiens Börsen reagieren mit Kursverlusten.

Nordkorea werde die "härtesten Gegenmaßnahmen gegen die Provokateure treffen, um uns mit starker Waffenmacht zu verteidigen", erklärte das Außenministerium in Pjöngjang am späten Montagabend. Sollten die USA "für eine militärische Aktion optieren", sei die Volksrepublik zur Reaktion auf jede von den USA gewünschte Art von Krieg bereit, wurde ein Sprecher von den Staatsmedien zitiert.

Nach Raketentests durch Nordkorea hatten die USA am Wochenende mit der Verlegung des Flugzeugträgers "USS Carl Vinson" sowie seiner Begleitschiffe in Richtung Korea begonnen. Der Marineverband war am Samstag nach Angaben des US-Militärs in Singapur nach Norden ausgelaufen, um im westlichen Pazifik Position zu beziehen.

Die Maßnahme wird als Stärke-Demonstration der USA gegenüber der kommunistischen Regierung in Pjöngjang verstanden. Sie löste in der Region auch die Besorgnis vor einem möglichen Militärschlag aus.

Weitere Atomtests befürchtet, Kursverluste in Asien

Nordkorea hatte in der vergangenen Woche zum wiederholten Mal gegen UN-Resolutionen verstoßen und eine ballistische Testrakete in Richtung offenes Meer feuern lassen und damit US-Präsident Donald Trump auf den Plan gerufen. So hatte Trump China aufgefordert, gemeinsam gegen Nordkoreas Atomwaffenprogramm vorzugehen. Notfalls werde man das auch allein tun. Der UN-Sicherheitsrat hatte die Raketentests verurteilt.

Nach Einschätzung von US-Experten trifft Nordkorea derzeit Vorbereitungen für einen weiteren Atomtest. Südkorea rechnet in den kommenden Tagen wegen des Geburtstages des Staatsgründers mit "weiteren Provokationen" des Nordens.

Die Aktienmärkte in Asien reagierten sensibel auf die politische Anspannung. In Tokio fiel der Nikkei Börsen-Chart zeigen 0,27 Prozent auf 18.747 Punkte. Der südkoreanische Kospi-Index gab 0,4 Prozent nach, das MSCI-Barometer asiatischer Werte ohne Japan tendierte 0,3 Prozent schwächer. Die Börsen in Hongkong und Shanghai verbuchten ebenfalls Verluste.

rei/dpa

