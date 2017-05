Privatfehde zwischen Regisseur und US-Präsident Michael Moore will Trump mit neuem Film zu Fall bringen

Die Privatfehde zwischen Oscar-Preisträger Michael Moore und US-Präsident Donald Trump geht weiter. Moore plant jetzt einen Dokumentarfilm über US-Präsident Donald Trump. "Ja. Ich mache einen Film, um uns aus diesem Chaos zu holen. Fahrenheit 11/9", schrieb er am Dienstag (Ortszeit) auf seiner Facebookseite.

Das Magazin "Variety" berichtete, Bob und Harvey Weinstein hätten die weltweiten Rechte für den Film erworben. Der Titel spielt auf den Tag an, an dem Trump zum Präsidenten erklärt wurde, den 9. November 2016. Darüber hinaus ist der Titel eine Reminiszenz an Moores Film "Fahrenheit 9/11" aus dem Jahr 2004.

Moore hatte im Wahljahr mit einem Blogeintrag für Furore gesorgt, in dem er fünf Gründe nannte, weshalb Trump Präsident werde. Damals hatte fast niemand mit dieser Möglichkeit gerechnet. Später erläuterte Moore, warum Trump die vier Jahre als Präsident nicht durchhalten werde.

Der neue Film soll nun offenbar nachhelfen, dass auch die zweite Vorhersage des Orakels Moore eintrifft. Er solle Trumps "Teflon"-Schild und seine Präsidentschaft auflösen, hieß es. Moore sagte: "Egal, was man ihm (Trump) vorwirft, es funktioniert nicht. Egal, was enthüllt wird, er bleibt standhaft. Fakten, Realität, Köpfchen können ihn nicht besiegen." Selbst wenn Trump sich selbst eine Verletzung zufüge, stehe er am nächsten Morgen auf, gehe weiter und twittere. "Das alles endet mit diesem Film."

Die Weinstein-Brüder hatten bereits Moores "Fahrenheit 9/11" veröffentlicht. In diesem Film wurden unter anderem die Entwicklungen nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 beleuchtet.

