Wer ist Melania Trump? Eine Einwanderin als First Lady

Selten wohl haben die Amerikaner so wenig über ihre nächste First Lady gewusst wie über Melania Trump. Nicht Melania, das Ex-Model, die 1,80 Meter große brünette Schönheit mit den hohen Wangenknochen, auch nicht Melania, die Gattin eines Multimilliardärs in schicken Kleidern und mit Chauffeur. Es ist Melania, der Mensch, der weiter im Verborgenen geblieben ist, auch jetzt noch, nach dem Ende des aufwühlendsten Wahlkampfes in der moderneren US-Geschichte.

Viel hat man von der 46-jährigen gebürtigen Slowenin im Zuge der Kampagne ihres Mannes Donald nicht gehört. Ein Auftritt auf dem Parteitag der Republikaner im Juli geriet zur Blamage, ganze Passagen ihrer Rede waren aus einer früheren Ansprache von Michelle Obama, der Ehefrau des amtierenden Präsidenten Barack Obama abgekupfert. Danach sah man Melania nur gelegentlich, etwa am Rande der Fernsehduelle zwischen ihrem Mann und der Demokratin Hillary Clinton.

Doch ab und zu kam sie nicht daran vorbei, sich zu Schlagzeilen um Donald zu äußern, etwa, als das Video von 2005 publik wurde, in dem er sich vulgär über Frauen ausließ. Damals waren beide schon verheiratet.

Hat es ihr nicht sehr wehgetan, davon zu erfahren? Wenn es so war, hat sie nichts davon nach außen dringen lassen. So ist Melania: Sie zeigt selten, was sie wirklich fühlt. Mal ein unbändiges Lachen oder funkensprühender Zorn? Das kennt die Öffentlichkeit von ihr nicht.

Kritik an ihrem 24 Jahre älteren Mann klang allenfalls mal ganz leise an, dann, wenn es praktisch nicht anders ging - Obszönitäten über Frauen lassen sich schließlich von einer loyalen Ehefrau nur schwer verteidigen.

Und loyal hat sich Melania Trump im Wahlkampf gezeigt, oft bis ins Roboterhafte, wie etwa in der vergangenen Woche, als sie nach viermonatiger Pause endlich wieder eine Wahlkampfrede hielt - und dabei über weite Strecken die Parolen ihres Mannes wiederholte. "Lasst uns Amerika wieder großartig machen" oder "Das ist keine normale Kampagne, das ist eine Bewegung".

