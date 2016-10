China schiebt "Megatropolis" zusammen Jingjinji - die noch kaum bekannte 130-Millionen-Metropole

Wenn es um Peking geht, fiel Ma Fajiang bisher nicht viel Gutes ein. Der 56-Jährige lebt in Xianghe, einem kleinen Ort westlich der chinesischen Hauptstadt in der Provinz Hebei. Ganz davon abgesehen, dass Pekinger mehr Geld verdienen und einen besseren Zugang zu guten Schulen und Krankenhäusern haben, hat sie der Immobilienboom reich gemacht, ohne dass sie dafür auch nur einen Finger rühren mussten. Zumindest bisher war das im wesentlichen Mas Meinung über die "arroganten" Hauptstädter.

In Hebei dagegen "sind die Gehälter niedrig, die Schulen schlecht und der Preis für meine Wohnung hat sich ewig nicht nach oben bewegt", sagt Ma. Zumindest war das bis vor kurzem so. Seit Chinas Regierung vor zwei Jahren einen spektakulären Umbauplan für die Region um Peking beschlossen hat, schöpft Ma wieder Hoffnung. Der Preis seines Hauses hat sich verdoppelt, weil offenbar viele Investoren an das neue Zauberwort der Regierung glauben: Jingjinji.

Dreimal "J", dreimal "I", und das in einem Wort. Der Name der bald mit Abstand größten Metropolregion der Welt ist für Menschen im Westen ein ziemlicher Zungenbrecher. Und auch sonst ist nur schwer zu greifen, was sich in und um Peking alles ändern soll. China kennt sich zwar aus mit dem Bau von kolossalen Städten: Das Land verfügt derzeit über sechs Megastädte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern sowie zehn Städte mit einer Bevölkerung zwischen fünf und zehn Millionen Menschen.

Die neue "Megatropolis" um Peking soll diese Dimensionen bis zur Fertigstellung im Jahr 2030 deutlich toppen: Die Fläche der neuen Metropolregion ist doppelt so groß wie Bayern, die Einwohnerzahl soll mit mehr als 130 Millionen Menschen die von Japan übertreffen. Jingjinji wird neben Peking und Hebei auch die Küstenstadt Tianjin umschließen, was auch den kompliziert klingenden Namen erklärt: Jing für Peking (Beijing), Jin für Tianjin und Ji als der traditionelle Name für Hebei.

Mit den Problemen solcher Megacities befasst sich noch bis zu diesem Donnerstag der dritte Weltsiedlungsgipfel, zu dem rund 40.000 Menschen nach Quito, der Hauptstadt von Ecuador, gekommen sind. Weltweit werden bis 2030 statt heute knapp 55 Prozent bis zu 70 Prozent der globalen Bevölkerung in Städten leben. Allein in China soll die Stadtbevölkerung von heute rund 700 Millionen bis dahin noch einmal um mindestens 200 Millionen steigen.

Jingjinji soll den Weg weisen. "Gewinnen sollen von dem Integrationsprojekt sowohl die Großstädte Peking und Tianjin, als auch die Menschen im weniger entwickelten Hebei", sagt der Pekinger Ökonomieprofessor Hu Xingdou.

