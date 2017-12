Die Erkenntnisse des Jahres Was wir 2017 gelernt haben

Das Jahr 2017 war sehr lehrreich - wenn man nur ein wenig mitgelesen hat. Die Redaktion von manager-magazin.de hat ihre wichtigsten Erkenntnisse für Sie zusammengefasst.

Bitcoin-Geldautomat in Hongkong

Der letzte Crash ist schon wieder zu lange her

Wer alt genug ist, um sich an die Finanzkrise von 2008/09 oder die Dotcom-Blase der Jahrtausendwende zu erinnern, findet im Bitcoin-Boom viel altbekanntes. Dazu gehört auch der Standardsatz: Diesmal ist alles anders. Diesmal gelten die alten Regeln nicht. Diesmal entsteht mit dem Bitcoin Börsen-Chart zeigen etwas wirklich Neues. Dabei ist vor allem die kollektive Gier nach schnellem Reichtum am Werk. Ein heilsamer Schock kann diesen Herdentrieb zügeln - aber immer nur, so lange die Erinnerung noch frisch ist. Was haben wir also gelernt? Wohl vor allem, dass wir nichts gelernt haben. (ak)