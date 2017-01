Inflation setzt EZB unter Druck Was nun, Herr Draghi?

Die Inflation in der Euro-Zone stiegt auf 1,8 Prozent, in Spanien liegt sie sogar bei 3 Prozent. EZB-Chef Mario Draghi hätte damit sein Ziel eigentlich erreicht. Trotzdem werde er die Anleihekäufe nicht zurückfahren und den Markt weiter mit Geld fluten, sagen Analysten.

Die Inflation in der Euro-Zone rückt mit dem höchsten Stand seit rund vier Jahren eng an die Zielmarke der EZB heran. Aufgrund deutlich gestiegener Energiekosten sprangen im Januar die Preise für Waren und Dienstleistungen binnen Jahresfrist im Schnitt um 1,8 Prozent in die Höhe, teilte das Statistikamt Eurostat am Dienstag mit. Volkswirte hatten nur 1,6 Prozent erwartet, nachdem es im Dezember noch 1,1 Prozent waren.

Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt knapp 2 Prozent Inflation als optimalen Wert für die Wirtschaft an. "Dies wird die Diskussion über den baldigen Ausstieg der EZB aus ihrer ultra-expansiven Geldpolitik befeuern", zeigte sich Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil überzeugt.

Dabei hatte die EZB erst im Dezember die Anleihen-Käufe der Bank bis Ende dieses Jahres verlängert - allerdings sollen sie ab April auf 60 Milliarden Euro monatlich sinken und dann ein Volumen von insgesamt 2,28 Billionen Euro erreicht haben.

Bundesbankchef Jens Weidmann würde den Rückzug aus diesen Käufen lieber viel schneller gestalten. Auch die deutsche EZB-Direktorin Sabine Lautenschläger ist der Ansicht, dass die Diskussion über einen Ausstieg schnell beginnen sollte.

EZB hat vor allem Kerninflation ohne Energiepreise im Blick

Commerzbank-Analyst Weil betont, dass sich am Inflationsausblick im Grunde nichts geändert. Der bereinigte Preisauftrieb, bei dem die schwankungsanfälligen Energiepreise herausgerechnet werden, bleibe schwach. Die Kerninflation verharrte im Januar bei 0,9 Prozent. Dort lag sie auch im Dezember.

Da die EZB diesem Inflationsmaß jetzt stärkere Beachtung schenkt, glaubt Helaba-Analyst Ralf Umlauf auch nicht, dass die Zentralbank auf die überraschend gestiegene Inflation reagieren werde. "Sie wird wohl erst dann zu einem Kurswechsel in der Geldpolitik bereit sein, wenn die Kerninflationsrate nachhaltig steigt."

Um ihr Ziel zu erreichen, pumpen die Euro-Wächter bereits seit März 2015 Woche für Woche über den Kauf von Staatsanleihen Milliarden in das Finanzsystem. Banken sollen dadurch angeregt werden, mehr Kredite auszureichen, was der Wirtschaft nützt und die Inflation anheizt.

In Spanien zog Inflation sogar um 3 Prozent an

In den einzelnen Euro-Ländern entwickelte sich die Inflation zum Jahresstart sehr unterschiedlich. In Frankreich zogen die Verbraucherpreise nur um 1,6 Prozent an - in Deutschland hingegen verteuerten sich Waren und Dienstleistungen um 1,9 Prozent.

Größte Überraschung war aber Spanien: Dort schnellte die Teuerung sogar auf 3,0 Prozent in die Höhe. Auf der iberischen Halbinsel seien nicht nur die Energiepreise für den Schub verantwortlich, kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank aus Liechtenstein. Es gebe grundsätzlich einen Preisanstieg. EZB-Chef Mario Draghi werde dies als Erfolg werten.

Vor allem die Energiepreise trieben die Inflation. Sie waren im Januar um 8,1 Prozent geklettert. Das Öl-Kartell Opec und andere Förderländer hatten sich zuletzt auf eine Produktionskürzung geeinigt, wodurch der Preis für den Rohstoff wieder anzog.

