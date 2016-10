Geld gegen harte Schnitte in Griechenland Weitere Milliarden für ein ausgebranntes Land

Griechenlands Geldgeber machen für das ausgebrannte Land 2,8 Milliarden Euro frei. Dafür lässt Regierungschef Tsipras die Bevölkerung erneut zur Ader. Dabei haben Hunderttausende das Land bereits verlassen. Auf den erleichternden Schuldenschnitt kann Tsipras aber auch nicht zählen.

"Wir werden es schaffen", hatte am Sonntag Griechenlands Regierungschef Alexis Tsipras erklärt. Mit diesen Worten versprach der frisch wiedergewählte Chef der Regierungspartei Syriza, sein Land bis 2021 aus der Krise zu führen.

Wie Tsipras das anstellen will, bleibt wohl sein Geheimnis. Selbst wenn die Geldgeber dem Linkspolitiker als Zeichen des guten Willens für sein Ja zu neuen Sparrunden beim Schuldenabbau weiter entgegenkommen sollten - ein wirklich befreiender Schuldenschnitt ist mit der Bundesregierung und anderen Gläubigern nicht zu machen.

Die Situation für den Staatshaushalt und die Menschen in Griechenland bleibt dramatisch. Nach sieben Jahren wirtschaftlicher Schwindsucht ist die Krise mehr Dauerzustand als Übergangsphänomen in dem ausgebrannten Land. Die Staatsverschuldung hat sich in den vergangenen Jahren sogar noch erhöht, von 175,1 Prozent der Wirtschaftsleistung in 2013 auf zuletzt 179,2 Prozent im zweiten Quartal.

Arbeitslosigkeit sinkt kaum, Verschuldung steigt trotz Sparkurs

Die Arbeitslosigkeit ist mit durchschnittlich 25 Prozent in diesem Jahr gegenüber 2013 (27,5) nur marginal gesunken und immer noch die höchste in Europa. Knapp die Hälfte der jungen Menschen unter 25 Jahren ist arbeitslos und damit ohne Perspektive.

Wer als junger Grieche sein Land nicht verlässt, um im Ausland eine Arbeit zu finden, rückt mit der Familie zwangsläufig enger zusammen, um Kosten zu sparen. Doch der Beitrag, den die in Lohn und Brot stehenden Menschen und die Rentner in diesem Familienverbund leisten können, wird immer geringer: Löhne und auch Renten wurden in den vergangenen Jahren drastisch beschnitten. Würde der Staat nicht fortwährend die Rentenkasse mit Finanzspritzen unterstützen, sie wäre längst zahlungsunfähig.

Wie bedrohlich die Lage in Griechenland ist, zeigt unter anderem die Tatsache, dass Freischaffende und Unternehmen immer seltener Beiträge an die Rentenkasse abführen. Sie schulden ihr mittlerweile 17 Milliarden Euro, teilte die größte griechische Rentenkasse IKA laut griechischen Presseberichten vom Dienstag mit.

Rentenkasse ohne Staatshilfe quasi zahlungsunfähig

Schuld an der dramatischen Lage der Rentenkasse ist auch die schwache Wirtschaft. Seit 2008 ist die Wirtschaftsleistung Griechenlands um mehr als ein Viertel gesunken - die Rezession als Dauerzustand.

Doch im kommenden Jahr soll alles besser werden: Für 2017 erwartet die Regierung laut Haushaltsentwurf von Anfang Oktober ein Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent. Die Schuldenquote soll auf knapp 175 Prozent fallen und die Arbeitslosigkeit auf 22,5 Prozent im Jahresschnitt sinken.

Der Primärüberschuss - das rechnerische Haushaltsplus ohne Schuldentilgung - könnte auf 2 Prozent steigen, rechnet Finanzminister Euklid Tsakalotos vor. Das wäre sogar mehr als die Kreditgeber mit 1,75 Prozent verlangen. Tsakalotos Vorgänger, der heutige Zentralbankchef Yiannis Stournaras hält die Prognose des marxistischen Wirtschaftsprofessors schlicht für unseriös und sozial nicht durchsetzbar, berichtete unlängst der "Tagesspiegel"

Nicht durchsetzbar wohl auch deshalb, weil die Regierung jene für das Sparziel erhofften fünf Milliarden Euro sich vor allem dort holen will, wo es wehtut: So sollen die Löhne der noch arbeitenden Griechen stärker mit Abgaben belastet, die Pensionen ein weiteres Mal gekürzt und unter anderem die Steuern auf Benzin, Tabak und Telekom-Dienstleistungen massiv steigen.

Das Risiko, dass die Regierung Tsipras damit fortgesetzt qualifizierte Griechen in Lohn und Brot aus dem Land jagt, hat sie offenbar einkalkuliert. Bereits 500.000 von ihnen verließen seit Krisenbeginn das Land.

Die Geldgeber scheint der drohende "Brain-Drain" Griechenlands vorerst nicht zu berühren und an ihrer Marschroute festhalten zu wollen: Als Zeichen der Anerkennung für die Reformfortschritte bewilligte der Europäische Krisenfonds ESM Griechenland am Dienstag die Auszahlung von weiteren 2,8 Milliarden Euro.

