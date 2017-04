Quiz zur Wahl in Frankreich Wie gut kennen Sie die Wirtschaft Frankreichs?

Zur Großbildansicht REUTERS Weinlese in Frankreich: Welchen Platz belegt Frankreich im weltweiten Ranking der Weinproduzenten?

Die Präsidentschaftswahl in Frankreich, deren erster Wahlgang am kommenden Sonntag stattfinden wird, wird in ganz Europa und darüber hinaus mit Spannung erwartet - erneut könnten rechtspopulistische Kräfte die politische Landschaft grundlegend verändern.

Spannend ist jedoch auch ein Blick auf die Wirtschaft unseres Nachbarlandes: Wie steht Frankreich im Vergleich zu Deutschland aktuell da? Welche Branchen sind stark, welche eher weniger? Und welche berühmte französische Traditionsmarke war es noch mal, die ihre Produktion weitgehend einstellen muss?

Solche und ähnliches Fragen erwarten Sie in unserem Quiz zur französischen Wirtschaft. Testen Sie Ihr Wissen - und lernen Sie vielleicht noch etwas hinzu!

