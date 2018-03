FTC ermittelt, FB-Aktie stürzt US-Aufsicht ermittelt gegen Facebook

Zur Großbildansicht DPA Unter Druck: Facebook-Gründer Mark Zuckerberg

Die US-Handelsaufsicht Federal Trade Commission hat bestätigt, dass sie Ermittlungen gegen das soziale Netzwerk Facebook aufgenommen hat. Es geht um den Schutz privater Daten bei Facebook, nachdem bekannt geworden war, dass 50 Millionen private Nutzerdaten von Facebook Börsen-Chart zeigen unerlaubt an Dritte weitergegeben worden sind. Die Aktie von FB weitete daraufhin ihre Verluste aus, die Aktie gab zuletzt 7 Prozent nach.

Facebook wird laut Bundesjustizministerin Katarina Barley die vom Datenskandal betroffenen Nutzer vom Missbrauch ihrer Informationen in Kenntnis setzen. Das habe der Konzern zugesagt, sagte die SPD-Politikerin am Montag nach einem Treffen mit dem europäischen Vize-Chef von Facebook, Richard Allan, weiteren Firmenvertretern sowie Verbraucherschutzexperten. Auf die Frage, warum dies bisher nicht passiert sei, habe der US-Konzern gesagt: "Hinterher ist man immer schlauer." Laut Barley sind in Europa nur wenige Nutzer von dem Skandal betroffen.

Zugleich kündigte Barley an, Technologieunternehmen wie Facebook Börsen-Chart zeigen künftig strenger zu überwachen. "Wir wollen informierte Nutzer, die Entscheidungen bewusst treffen." Der US-Konzern habe im Gespräch Bereitschaft signalisiert, mehr Transparenz beim Einsatz von Algorithmen zu zeigen.

Facebook steht unter starkem öffentlichen Druck, seit bekannt wurde, dass die britische Analysefirma Cambridge Analytica persönliche Daten von 50 Millionen Facebook-Mitgliedern mutmaßlich auf unlautere Weise einsetzte, um US-Präsident Donald Trump im Wahlkampf zu unterstützen.

