Streit um Golf-Anlage bei New York Trump wird US-Präsident - und klagt gegen US-Fiskus

Zur Großbildansicht REUTERS Unternehmer, Politiker, Golfer: Donald Trump geht gegen seine Steuerlast vor

14





In Washington DC wird Donald Trump am heutigen Freitag zum 45. Präsidenten der USA vereidigt - während er gleichzeitig einige hundert Kilometer weiter nordöstlich gegen Steuern klagt, die er an eben diesen Staat entrichten soll.

Wie der US-Sender CNN berichtet, hat Trump Klage gegen die Gemeinde Ossining im Bundesstaat New York, etwa 50 Kilometer entfernt von New York City, eingereicht. Damit will der Immobilienunternehmer erreichen, dass die Abgaben, die er für seinen dort befindlichen Trump National Golf Club Westchester entrichten muss, gemindert werden.

Kern der Klage ist ein Streit um den Wert des Geländes, auf dem sich die Golf-Anlage befindet, so CNN. Die Kämmerer im kleinen Ort Ossining legen ihrer Besteuerung demnach einen Wert des Objekts von 15 Millionen Dollar zugrunde. Das hält der künftige US-Präsident jedoch angeblich für zu hoch. Seiner Klage zufolge soll der Golfplatz lediglich 1,5 Millionen Dollar wert sein.

Wie der Sender berichtet, ist der Streit nicht neu. Seit Jahren entrichtet Trump seine Steuern an Ossining nur unter Protest, heißt es. Zudem sei es kein Einzelfall: Laut CNN hat Trump auf gleiche Weise bei nahezu allen seiner zwölf Golf-Clubs in den USA versucht, seine Steuerlast zu senken. Nur bei einem verzichtete Trump auf eine entsprechende Klage, so CNN. In dem Fall züchte er nun Ziegen auf dem Gelände, um in den Genuss einer Steuerminderung für landwirtschaftliche Betriebe zu kommen.

Dabei wird in Ossining um einen Betrag gestritten, der auch für einen Multimilliardär wie Trump kein Pappenstiel ist. Laut CNN zahlt Trump gegenwärtig 500.000 Dollar an Steuern für den Golf-Platz. Sollte er mit seiner Klage Erfolg haben, würde sich die Summe um satte 450.000 Dollar vermindern.

Für die Kommune dagegen wäre das ein herber Schlag: Die Steuern seien ein wichtiger Bestandteil des Schul-Budgets der Stadt, so der Bericht. Die Differenz müsse im Fall der Fälle von den übrigen Steuerzahlern ausgeglichen werden.

Christoph Rottwilm auf Twitter @Christoph Rottwilm

Zudem gibt es Zweifel an Trumps Wertangabe für das Areal. Noch 2015 hatte der Unternehmer den Wert der Anlage in offiziellen Unterlagen auf 50 Millionen Dollar beziffert. CNN zitiert darüber hinaus die Stadtkämmerin von Ossining mit den Worten: "Ein Golf-Platz inmitten von Anwesen mit Millionen-Werten, der selbst nicht mehr wert ist?"

Ein anderer Mitarbeiter der Stadtverwaltung lehnt sich noch ein Stück weiter aus dem Fenster: Wenn Trump das Grundstück verkaufen würde, so meint er, dann würde er dafür zurzeit etwa 45 Millionen Dollar bekommen.

Nachrichtenticker