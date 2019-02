Was Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen aussagen will

Es wundert nicht, dass Donald Trump fernab der Heimat in Vietnam eine gehörige Twitter-Schimpfkanonade gegen Michael Cohen ablässt. Denn was sein ehemaliger Anwalt Michael Cohen sehr wahrscheinlich aussagen wird, könnte den US-Präsidenten erneut arg in Bedrängnis bringen.

US-Präsident Donald Trump hat seinen langjährigen Anwalt und Vertrauten Michael Cohen kurz vor dessen öffentlicher Anhörung im Kongress als Lügner bezeichnet. "Michael Cohen war einer von vielen Anwälten, die mich vertreten haben (leider)", verbreitete Trump am Mittwoch via Twitter vor seinem Gipfeltreffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un in Vietnam. "Er lügt, um seine Zeit im Gefängnis zu verringern", fügte Trump hinzu. Wegen früherer Lügen vor dem Kongress habe Cohen seine Zulassung als Anwalt verloren.

Cohen war am Dienstag acht Stunden lang im US-Kongress befragt worden. Die Anhörung vor dem Geheimdienstausschuss des Senats fand hinter verschlossenen Türen statt.

Am Mittwoch wird Cohen vor dem Aufsichtsausschuss des Repräsentantenhauses aussagen - der Auftritt wird live im Fernsehen übertragen. Cohens Anwalt Lanny Davis hat "erschreckende" Aussagen über Trump angekündigt. Das Manuskript der Aussage des 52-Jährigen legt dabei nahe, dass er die Vorwürfe gegen den US-Präsidenten bekräftigen wird.

Dem Manuskript zufolge, aus dem die "New York Times" und andere US-Medien zitierten, wolle Cohen sagen: "Ich schäme mich, dass ich dazu beigetragen habe, Herrn Trumps unerlaubte Handlungen zu verschleiern statt auf mein eigenes Gewissen zu hören. Ich schäme mich, weil ich weiß, was Herr Trump ist. Er ist ein Rassist. Er ist ein Betrüger. Er ist ein Schwindler."

Den Berichten zufolge wolle Cohen dem Ausschuss unter anderem auch sagen, dass Trump im Voraus wusste, dass WikiLeaks E-Mails hatte, die Hillary Clintons Präsidentschaftskampagne schaden. Außerdem habe Trump ihm den Angaben zufolge nahegelegt, über ein Moskauer Immobilienprojekt zu lügen. Eine explizite Aufforderung Trumps gab es dem von der "New York Times" veröffentlichten 20seitigen Papier zufolge nicht. "So arbeitet er nicht", heißt es darin über Trump.

US-Präsident Donald Trump traf am Mittwoch in Vietnam Nordkoreas Diktator Kim Jong Un.

Cohen hatte zehn Jahre für den Trump-Konzern gearbeitet, war dort zuletzt Vizepräsident. Der 52-Jährige wurde oft als Trumps "Ausputzer" beschrieben. Mittlerweile jedoch hat er sich mit Trump überworfen, ihn mehrfach in Bedrängnis gebracht und kooperiert unter anderem mit Sonderermittler Robert Mueller. Dieser untersucht, ob es bei den mutmaßlichen Versuchen russischer Einflussnahme auf den Präsidentschaftswahlkampf 2016 geheime Absprachen zwischen dem Trump-Lager und Vertretern Russlands gab.

Cohen zu drei Jahren Haft verurteilt

Für Taten, die Cohen großteils im Zusammenhang mit seiner Arbeit für Trump begangen hatte, wurde der Anwalt im Dezember von einem New Yorker Gericht zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Die Strafe wegen Meineids in früheren Aussagen gegenüber dem Kongress sowie Steuer- und Finanzdelikten muss Cohen im Mai antreten.

Das Weiße Haus beschuldigte ihn bereits im Vorfeld der jetzigen Anhörungen, den Kongress erneut belügen zu wollen. Cohen hat Trump mit seinen Aussagen wiederholt in Bedrängnis gebracht. So sagte er aus, Schweigegeldzahlungen an zwei angebliche frühere Sexpartnerinnen Trumps in dessen Auftrag geleistet zu haben. In seinem Urteil gegen Cohen sah das Gericht in diesen Zahlungen gesetzwidrige Wahlkampffinanzierung.

