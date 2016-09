Historisches TV-Duell vor der US-Wahl Wie Clinton Trump auseinander genommen hat

Was war nur mit Donald Trump los? Die erste TV-Debatte gegen Hillary Clinton ist für den Milliardär verheerend verlaufen. Er zeigte sich fahrig und unsicher, gegen Ende führte ihn seine Rivalin regelrecht vor. Doch Trump ist schon oft wieder aufgestanden.

14





Zum Schluss gibt sie ihm noch mal so richtig einen mit. Donald Trump habe Frauen immer wieder als hässliche "Schweine" bezeichnet, erinnert Hillary Clinton die Zuschauer im Saal und daheim. Als "Schlampen", als "Hündinnen", als "Miss Piggy", als minderwertige Arbeitskräfte.

"Stimmt nicht", protestiert Trump kraftlos. "Stimmt nicht." Sein Widerspruch verhallt, Clintons Schlag - voller verbriefter, belegter, allseits bekannter Zitate - trifft ihn frontal.

Zu diesem Zeitpunkt verbleiben nur noch Minuten in der historischen TV-Debatte, dem spektakulären Duell zwischen der Ex-Außenministerin und dem Milliardär, der früheren First Lady und dem Reality-Star. Eineinhalb Stunden haben sie sich hier an der Hofstra University bei New York beharkt, vor einem Rekordaufgebot an Journalisten und einem TV-Publikum von bis zu 100 Millionen Menschen. Mal ist sie obenauf, mal er - doch am Ende siegt dann doch die Abgeklärtheit über das Gebell.

Hier die wichtigsten Fragen zum Duell:

Alle Artikel und Hintergründe zu US-Wahl

USA

Mehr manager magazin Zur Startseite