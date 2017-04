Das essen und trinken US-Präsidenten am liebsten Unglaublich, wozu ein Knopf an Trumps Schreibtisch gut ist

Seit Donald Trump vor etwa 100 Tagen ins Weiße Haus eingezogen ist, sind die Medien voll von zum Teil abstrusesten Details über den Alltag der neuen US-Regierung. Der US-Präsident, dessen Gattin Melania sowie Sohn Barron nach wie vor in New York leben, verbringe die Abende meist allein vor dem Fernseher, inklusive der Mahlzeiten, heißt es beispielsweise in einem ausführlichen Stück der "New York Times". Trumps Team habe zudem einmal den Lichtschalter im "Cabinet Room" nicht gefunden und ein Meeting daher im Stockdunkeln abhalten müssen.

Das alles ist jedoch nichts gegenüber einer Enthüllung tief aus dem Inneren des US-amerikanischen Regierungszentrums, die in den Medien des Landes jetzt die Runde macht: Demnach gibt es am Schreibtisch von Donald Trump einen roten Knopf. Und wenn der Präsident diesen roten Knopf drückt, dann starten nicht etwa die Atomraketen in Richtung Nordkorea. Ebenso wenig setzt Trump damit eine Software in Gang, die etwa automatisch beleidigende Tweets gegen Trumps wichtigste Gegner (als da wären: die "New York Times", CNN und alle Mexikaner) versenden würde.

Nein, drückt Trump den roten Knopf an seinem Schreibtisch (wohl gemerkt, ein Schreibtisch, den zuvor schon jahrzehntelang andere US-Präsidenten benutzt haben, beispielsweise, um daran wichtige, staatstragende Entscheidungen zu treffen), so erscheint kurz darauf ein Butler und serviert Donald Trump eine Coca-Cola.

Eine Coca-Cola auf Knopfdruck also - möglicherweise ist es das, woran der erst kurz zuvor ins Amt gekommene Präsident Trump bei seiner denkwürdigen Pressekonferenz im Februar dachte, als er beteuerte, die vielfach kritisierte US-Regierung funktioniere "wie eine fein abgestimmte Maschine".

Da fragt man sich doch unwillkürlich, was in anderen Regierungszentralen der Welt wohl passiert, wenn der Chef an seinem Desk aufs Knöpfchen drückt. Eilt dann beispielsweise nahe Ankaras ein gülden gekleideter Lakai die 1000 Schritte vom Saaleingang bis zum Throne eines Recep Tayyip Erdogan, um jenem unumschränkten und hochwohlgeborenen auf einem Silbertablett einen Döner zu reichen? Nähert sich in Pjöngjang kriechend und hündisch winselnd ein Untergebener einem Kim Jong-un, um - in der frommen Hoffnung, nicht ohnehin sofort erschossen zu werden - unterwürfigst zu erfragen, ob es denn wohl noch ein wenig Sauerkohl-Gemüse ("Kimchi") sein dürfe?

Die Vorliebe des US-Präsidenten Trump für amerikanisches Fastfood-Essen jedenfalls war schon vor der bahnbrechenden Roter-Knopf-Am-Schreibtisch-Enthüllung bekannt, beispielsweise, weil Trump selbst im Wahlkampf entsprechendes Bildmaterial im Internet gepostet hatte.

Doch was essen US-Präsidenten eigentlich sonst so besonders gerne? Sehen Sie hier unseren Überblick.

