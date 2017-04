Streit um Finanzierung vertagt Trump verschiebt Bau der Mauer zu Mexiko

Zur Großbildansicht DPA "US-Besitz. Betreten verboten": Der neue, 3000 Kilometer lange Neubau Mauer an der Grenze zu Mexiko ist vorerst verschoben worden

Trumps geplante Mauer an der Grenze zu Mexiko wird so schnell nicht entstehen. Im Streit um das Bauwerk und seine Finanzierung jedenfalls lenkte der US-Präsident in der Nacht zu Dienstag ein. In einer Runde von 20 US-Medienvertretern hatte Trump laut der englischsprachigen AP erklärt, zur Finanzierung der Mauer die erste Anzahlung erst mit dem Budget für das Fiskaljahr ab 1. Oktober zu fordern statt für den unmittelbar anstehenden Entwurf.

Weil Trump verlangt hatte, das Geld für den Mauerbau zunächst aus dem aktuellen Haushalt zu nehmen, scheint die drohende Zahlungsunfähigkeit der US-Regierung damit vorerst abgewendet. Der aktuelle Entwurf muss in den den kommenden Tagen den Kongress passieren, um eine Schließung von Bundeseinrichtungen ab Samstag zu verhindern - ausgerechnet am 100. Tag von Trumps Amtszeit.

Die Demokraten begrüßten in der Nacht zum Dienstag die Ankündigung. Nun könnten die Unterhändler beider Parteien sich wieder an die Arbeit machen, erklärte der hochrangige Senator Chuck Schumer.

Zuvor hatte der Senator Trumps Forderung nach ersten Geldern für die Mauer für den Stillstand bei den Verhandlungen im Kongress verantwortlich gemacht. Trump hatte angekündigt, im Kampf gegen die illegale Einwanderung eine mehr als 3000 Kilometer lange Sperranlage an der Grenze zu Mexiko errichten zu lassen. Zuletzt am Montag erklärte er auf Twitter, ohne diese Mauer würden die USA die Drogenprobleme im Land nicht unter Kontrolle bekommen.

Das Bauwerk soll internen Schätzungen des Heimatschutzministeriums zufolge 21,6 Milliarden Dollar kosten. Trump hat erklärt, Mexiko werde dafür aufkommen, was die Regierung dort vehement verneint. Die US-Demokraten lehnen den Bau der Mauer kategorisch ab. Damit dürfte der Streit auch beim nächsten Haushaltsentwurf wieder aufflammen.

Der Kongress hat bis Freitag Mitternacht (Samstag 6 Uhr MESZ) Zeit, um die Staatsgelder für den Zeitraum von 29. April bis zum 30. September zu bewilligen. Zwar halten Trumps Republikaner die Mehrheit in beiden Kongresskammern. Allerdings sind sie im Senat auf die Unterstützung der Demokraten angewiesen, um dort die benötigten 60 von 100 Stimmen zu erhalten.

Alternativ könnte zunächst eine Übergangsfinanzierung beschlossen werden. Erzkonservative Republikaner erzwangen 2013 einen 17-tägigen "shutdown" der Bundesverwaltung beim Versuch, die Gesundheitsreform von Trumps Vorgänger Barack Obama zu kippen. Ein derartiger Schritt könnte das Vertrauen in die Fähigkeiten der Partei erschüttern, etwa die angekündigte große Steuerreform zu verabschieden, nachdem bereits ein erster Anlauf zum Umbau von Obamacare gescheitert war.

rei/ap/Reuters

