... denn Trump muss aktuell noch mit dem Cadillac One (im Bild) seines Vorgängers Barack Obama Vorlieb nehmen. Erst im Spätsommer soll die neueste Version des "Presidental State Car", inoffiziell "The Beast" genannt, fertig sein. Trumps neue Karosse soll Schätzungen zufolge etwa 1,3 Millionen Euro kosten. Schüsse, Raketen, Angriffe mit chemischen Waffen - all das soll das neue "Beast" aushalten können. Zudem wird der Wagen selbst Tränengasgranaten abfeuern können.