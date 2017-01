Gericht entscheidet über Brexit-Klage Warum Managerin Gina Miller um ihr Leben fürchtet

Ihre Klage gegen den Brexit hat das Leben von Gina Miller verändert. Keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr, kein Schritt mehr ohne Bodyguards. Dienstag entscheidet der Oberste Gerichtshof. Die Fondsmanagerin und Mutter ist aber nicht nur Theresa May ein Dorn im Auge.

Wer hat eigentlich den Streit um die Parlamentsrechte beim Brexit vor Gericht gebracht? Ein Politiker der Opposition? Weit gefehlt. Es ist eine kleine Gruppe um Gina Miller (51), eine aus Südamerika stammende Investmentfonds-Managerin. Von manchen Kritikern wird die politische Aktivistin in Anspielung auf die gefährliche Spinne als "Schwarze Witwe" verhöhnt oder gar bedroht.

Miller hatte Klage beim High Court in London eingereicht. Ihr Ziel: Sie wollte erreichen, dass Premierministerin Theresa May die Zustimmung des mehrheitlich EU-freundlichen Parlaments für die Austrittsverhandlungen einholen muss. Das Gericht gab ihr recht; die Regierung legte Berufung ein. Am Dienstag fällt der Oberste Gerichtshof die abschließende Entscheidung.

Die Chefin eines Investmentfonds rechnet aber nicht damit, dass sie danach wieder ihre Ruhe hat. "Ich denke, die nächste Woche wird schrecklich." Mit Kritik an ihrem Vorgehen hatte Miller gerechnet, aber nicht mit dieser Feindseligkeit. Mit der kurz vor dem Brexit-Votum eingereichten Klage hat sich das Leben der dreifachen Mutter auf den Kopf gestellt.

Leibwächter und keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr

"Ich habe nicht erwartet, dass ich mein ganzes Privatleben ändern muss", sagt die elegante Geschäftsfrau, für die ihr privater Club in London zum Rückzugsort geworden ist. Wegen der Morddrohungen hat sie mittlerweile Leibwächter, sie nutzt keine öffentlichen Verkehrsmittel mehr und an den Wochenenden bleibt sie mit ihrer Familie zu Hause.

Dabei ging es Miller nach eigenen Worten nicht darum, den Brexit abzuwenden. Ihr ging es um die Art und Weise des Ausstiegs. Ihr gehe es nun aber darum zu verhindern, dass die britische Regierung in einer so wichtigen Angelegenheit allein entscheidet und eigenmächtig den EU-Austritt beantragt. Wenn der Oberste Gerichtshof dies nicht unterbinde, würde ihr Land um "400 Jahre" zurückgeworfen. Es würde ein Präzedenzfall geschaffen, künftig könne dann jeder Premierminister "mit vier oder fünf Ministern in einem geschlossenem Raum entscheiden".

