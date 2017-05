Brexit-Verhandlungen Keep calm - und fangt endlich an!

Das könnte hässlich werden. Statt beim Brexit eine gütliche Einigung anzustreben, stehen die Zeichen auf Rosenkrieg. Zunächst blockierte Großbritannien die Verhandlungen über den EU-Haushalt unter Verweis aus die anstehenden Wahlen auf der Insel. Dafür bedankte sich die EU-Kommission mit Indiskretionen zu dem allen Anschein nach wenig erfreulichen Abendessen zwischen Jean-Claude Juncker und Theresa May. Auf die nur einen Tag später veröffentlichte EU-Linie für die anstehenden Austrittsverhandlungen hat Theresa May mit dem Vorwurf reagiert, die EU mische sich in den Wahlkampf in Großbritannien ein. Gleichzeitig wird Juncker mit den Worten zitiert, dass die Briten ganz offensichtlich in einer anderen Galaxie lebten.

Außerdem werden immer neue und höhere Summen genannt, die der EU-Austritt Großbritannien kosten werden. Dabei stellt sich schon die Frage: was heißt hier kosten werde? Muss Großbritannien 100 Milliarden Euro überweisen, denn ansonsten... Ja, was denn eigentlich?

Der EU-Austritt kostet die Briten keinen Cent

Dass der Austritt die Briten etliche Milliarden kosten werde, ist eine merkwürdige Formulierung. Noch merkwürdiger ist die dahinterstehende Vorstellung, dass es so etwas wie eine Austrittsgebühr geben würde. Als ob Großbritannien die EU nur verlassen könne, wenn es zuvor einräumt, der EU - seien wir mal großzügig - 40 Milliarden Euro zu schulden, die dann über Jahre abgestottert werden müssten.

So ist es aber nicht. Der Austritt selbst kostet nichts. Er ist ein Recht, das sich aus dem Unionsvertrag ergibt, genauer gesagt aus Artikel 50 EUV. Von diesem Recht hat Großbritannien Gebrauch gemacht, ob uns das nun gefällt oder nicht. Inhaltlich kann es also nicht um Austrittskosten gehen, sondern um die Kosten der bisherigen Mitgliedschaft. Dazu gehören langfristige Verpflichtungen, Haushaltszusagen und dergleichen, die in der Vergangenheit noch während der EU-Mitgliedschaft Großbritanniens eingegangen worden sind und die auch nach dem Austritt fortbestehen.

Aber alte Verpflichtungen gelten weiter

Auch wenn ich aus einem Verein austrete, muss ich meinen Mitgliedsbeitrag zahlen und das selbst dann, wenn er erst nach meinem Austritt für meine Mitgliedszeit anfällt. Das gilt natürlich auch für Großbritannien. Der Austritt wirkt nur für die Zukunft, nicht für die Vergangenheit. So bliebe auch der Europäischen Gerichtshofs für die vor dem Brexit eingegangene Verpflichtungen Großbritanniens zuständig, auch wenn sich diese erst nach dem Austritt konkretisieren lassen. Großbritannien sieht dies natürlich anders, hat aber rechtlich die argumentativ schlechteren Karten.

Dies gilt umgekehrt für die EU, sofern diese versucht, auch institutionelle Kosten, die durch den Austritt auf die Union zukommen, auf Großbritannien abzuwälzen. Diesen Versuch mag man aus EU-Sicht verstehen. So kosten zum Beispiel der Umzug der in London ansässigen EU-Arzneimittelagentur und der Europäischen Bankenaufsichtsbehörde viel Geld. Auch der EU-Haushalt wird durch den Austritt Großbritanniens nicht wesentlich kleiner, muss aber durch weniger Nettozahler finanziert werden. Dies würde vor allem Deutschland treffen. Auch diesbezüglich wäre es natürlich sehr bequem, diese Kosten auf Großbritannien aufzubürden. Eine rechtliche Grundlage dafür gibt es jedoch nicht.

Was, wenn die Briten nicht zahlen?

Es gibt mithin Verpflichtungen, die Großbritannien auch nach dem Austritt treffen und die erfüllt werden müssen. Diese Verpflichtungen sind Folge der Mitgliedschaft. Gleichzeitig muss man sich im Klaren darüber sein, dass es sehr schwierig werden wird, diese Forderungen auch durchzusetzen, sofern Großbritannien sich weigern sollte, sie zu begleichen.

Natürlich kann der Europäische Gerichtshof feststellen, dass Großbritannien die aus der Zeit der Mitgliedschaft herrührenden Pflichten verletzt hat, indem es bestimmte Zahlungen nicht leistet. Er kann sogar Zwangsgelder festsetzen. Trotzdem ist die EU, will sie etwas von dem Geld auch tatsächlich sehen, darauf angewiesen, dass Großbritannien zahlt. Deshalb ist es wenig hilfreich, die anstehenden Verhandlungen mit Forderungen zu beginnen, für die es keine Grundlage gibt.

