Deutsche Konzerne auf rechter US-Seite Wie Telekom und BMW ihre Werbung auf "Breitbart" erklären

Zur Großbildansicht Getty Images Steve Bannon, der Kopf hinter "Breitbart" und Donald Trumps Chefstratege

Dass der Kauf von Cornflakes in diesen Tagen ein politisches Statement ist, gehört zu den Kuriositäten der Ära Trump. In den USA jedenfalls ist eine Debatte um die Frühstücksflockenmarke Kellogg's entbrannt. Facebook-Nutzer fluten die Seite des Unternehmens mit Boykottaufrufen. Auf Twitter macht der Hashtag #DumpKelloggs die Runde: versenkt Kellogg's.

Was ist da los? Vergangene Woche hatte der Konzern bekannt gegeben, keine Werbung mehr auf der rechten Nachrichtenseite "Breitbart" zu schalten. Die Entscheidung habe nichts "nichts mit Politik zu tun", man wolle jedoch nicht auf Seiten werben, die "nicht mit den Werten von Kellogg's als Unternehmen übereinstimmen", erklärte ein Sprecher. Die "Breitbart"-Macher forderten daraufhin ihre Leser auf, keine Kellogg's Produkte mehr zu kaufen. Larry Solov, der Chef der Seite, nannte die Reaktion der Marke "unamerikanisch".

Auch deutsche Firmen werben auf "Breitbart"

"Breitbart" hetzt gegen Homosexuelle und Einwanderer und behauptet schon mal, dass Verhütung Frauen unattraktiv mache. Steve Bannon, langjähriger Verwaltungsratschef des Portals, ist einer der engsten Vertrauten von Donald Trump. Geld verdient "Breitbart" vor allem mit Werbung. Je höher die Klickzahlen, desto größer die Einnahmen der Seite. Gegen diesen Mechanismus formiert sich im Netz nun Widerstand.

Tatsächlich werben auch zahlreiche bekannte deutsche Marken auf "Breitbart", obwohl die Nachrichtenseite sich vor allem an ein amerikanisches Publikum richtet. Sobald ein Besucher die Seite aus Deutschland anklickt, kann es sein, dass ihm Werbung deutscher Firmen angezeigt wird. In den vergangenen Tagen machten Nutzer eine ganze Reihe Unternehmen per Twitter darauf aufmerksam, dass sie auf "Breitbart" werben: die Deutsche Telekom Börsen-Chart zeigen, die Restaurantkette Vapiano oder den Elektronikmarkt Conrad.

Man sei "nicht von der Gesinnungspolizei", sagt Lieferheld

In Deutschland hat der Digitalstratege und Politologe Gerald Hensel die Twitter-Kampagne "Kein Geld für Rechts" gestartet. Es ginge nicht darum, Marken mit einem Shitstorm zu drohen, sondern ihnen bewusst zu machen, wo sie werben - und wen sie damit finanziell unterstützen, sagt Hensel. "Es bleibt ihnen freigestellt, darauf zu reagieren. Aber Unternehmen können in diesen Zeiten nicht unpolitisch bleiben", glaubt er. Sein persönliches Ziel sei es, "die Neurechte so unsexy zu machen wie Rauchen".

Manche der angesprochenen Unternehmen rührten sich gar nicht, andere reagierten unbeholfen. So schrieb die Pizzaplattform Lieferheld, man sei "nicht von der Gesinnungspolizei". Als Nutzer protestierten, antwortete Lieferheld, man habe den Hinweis weitergeleitet und distanziere sich "von Extremismus jedweder Couleur". Andere Unternehmen zeigten sich überrascht und versprachen, die Sache zumindest zu prüfen, etwa der Telefonanbieter O2:

@leanderwattig Danke, wir sind da schon am Start und haben das intern an die Verantwortlichen adressiert. VG^MZ — o2 Deutschland (@o2de) 4. Dezember 2016

Auch der Lebensmittelhändler Rewe verspricht schnelle Klärung:

@wdywfn Vielen Dank für den Hinweis - wir klären das direkt! — REWE Group (@rewe_group) 5. Dezember 2016

Deutlicher wurde BMW. Man habe "Breitbart" nach den Hinweisen aus dem Netz auf eine Blacklist gesetzt und schalte ab sofort keine Werbung mehr auf dem Nachrichtenportal - weder in Deutschland noch in den USA. "Wir unterstützen diese Haltung in keiner Weise", sagte ein Sprecher.

Auch der Elektrogerätehersteller Braun hat "Breitbart" nun offenbar auf eine Blacklist gesetzt:

@rainerfaus Danke! Wir unterstützen das nicht. Leider Ad-System fehlerhaft platziert, Seite nun auf Blacklist, System im Review. — Braun (@Braun) 2. Dezember 2016

Dass die Firmen in aller Regel gar nichts von ihrer indirekten Unterstützung von "Breitbart" wussten, liegt auch daran, wie Werbung im Netz funktioniert. Marken buchen eher selten Anzeigen auf bestimmten Webseiten. Stattdessen versuchen sie, eine Zielgruppe zu erreichen, die sich für ihre Produkte interessieren könnte: Männer oder Frauen, Ältere oder Jüngere.

"Breitbart" auf die schwarze Liste setzen

Dafür folgen sie etwa den Spuren, die Nutzer im Netz hinterlassen: Wer erst nach Flügen sucht und anschließend auf "Breitbart" klickt, könnte zum Beispiel die Werbung eines Reiseanbieters angezeigt bekommen. Weil Marken mit dem komplizierten Prozedere zudem Agenturen oder Vermarkter beauftragen, "wissen sie nicht einmal, was sie tun", sagt Aktivist Hensel.

Machtlos sind die Firmen deshalb aber nicht. So wie es nun offenbar BMW und andere im Fall von "Breitbart" getan haben, können Unternehmen bestimmte Webseiten intern auf eine schwarze Liste setzen und ausschließen, dort zu werben.

Ob Kampagnen wie die von Hensel "Breitbart" ernsthaft wirtschaftlich schaden, ist fraglich. Tatsächlich könnte es umgekehrt sein: Sollten die Leser der Seite dem Boykottaufruf gegen Kellogg's folgen, könnte der US-Konzern das deutlich spüren. "Breitbart" hat pro Monat 31 Millionen Besucher.

