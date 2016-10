Appell an Präsidentschaftskandidaten Diese 4 Wünsche sendet Bill Gates an den künftigen US-Präsidenten

Wenngleich sich Bill Gates im laufenden US-Wahlkampf bislang nicht eindeutig zu einem der beiden Kandidaten bekannt hat, gehen Beobachter davon aus, dass der Microsoft-Gründer und reichste Mann der Welt wohl auf Seiten der Demokratin Hillary Clinton steht. In einem Interview vor einigen Monaten sagte der Philanthrop und Stifter, der mit der Bill & Melinda Gates Foundation weltweit gegen Armut und Krankheiten kämpft, er habe mehr Erfahrung in der Zusammenarbeit mit den Clintons, die sich über die Clinton Foundation ebenfalls dem Kampf gegen Aids verschrieben haben.

Auf Donald Trump angesprochen antwortete Gates dagegen grinsend und ohne den Namen des Immobilienmilliardärs zu nennen, im Wahlkampf hätten sich einige Kandidaten als nicht besonders gut informiert gezeigt, als es um das Thema Impfungen ging.

Auch von größeren Spenden von Seiten Bill Gates für eines der beiden großen Kandidatenlager ist im aktuellen Wahlkampf bislang nichts bekannt geworden. In der Vergangenheit hatte der Milliardär US-Medien zufolge allerdings wenn überhaupt, dann mehrheitlich die Demokraten finanziell unterstützt.

Gelder haben Hillary Clinton oder Donald Trump also womöglich noch nicht von Gates erhalten. Seinen persönlichen Ratschlag können sie nun jedoch im Blog des Wirtschaftslenkers nachlesen: Unter der Headline "Accelerating Innovation with Leadership" appelliert Gates dort wortreich an den künftigen US-Präsidenten - wer auch immer das werden mag -, neben den drängenden Themen der Politik wie der Terrorbekämpfung, der Schaffung von Arbeitsplätzen oder der Migrations- und Flüchtlingsfrage auch das wichtige Thema Innovation und technischer Fortschritt nicht aus den Augen zu verlieren.

Ganz im Sinne des visionären Unternehmers schildert Gates dabei die technologische Entwicklung als einen steten Quell des Segens für die Menschheit, der das Leben im Laufe der Jahrhunderte ständig verbessert habe. "Wenn wir etwas erfinden, schaffen wir Millionen Jobs", so Gates. "Wir gründen Unternehmen, die weltweit führend sind, wir werden gesünder, und wir machen unser Leben produktiver."

Dass ein Großteil der Erfindungen in der Vergangenheit - insbesondere in den USA - militärischen Zwecken dienten und Tod und Verderben in nicht geringem Maße über die Welt brachten, scheint der Multimilliardär in seiner Darstellung ein wenig schwärmerisch auszublenden.

Gates Motivation ist jedoch zweifellos positiv: Wir befinden uns in einem entscheidenden Moment der Geschichte, schreibt er. Die Bedingungen seien reif für umwälzende Veränderungen. Die Führer der künftigen Welt - unter denen sich eben auch der kommende US-Präsident befinden werde - müssten daher vor allem die folgenden vier Aufgabenfelder in Angriff nehmen, so Gates:

Was sich Bill Gates vom nächsten US-Präsidenten wünscht 1. Wunsch: Jeder Mensch auf der Welt sollte über eine erschwingliche Energieversorgung verfügen, die nicht schädlich für das Klima ist. Die Investitionen auf diesem Gebiet seien bereits gewaltig, so Gates. Aber das ist erst der Anfang, schreibt der Multimilliardär in seinem Blog. 2. Wunsch: Die Entwicklung eines Impfstoffes gegen HIV sowie gegen neurodegenerative Krankheiten. Aids werde von vielen inzwischen fälschlicherweise nicht mehr als die gefährliche Krankheit erkannt, die es ist, und an der Jahr für Jahr mehr als eine Million Menschen sterben, so Gates. Und neurodegenerative Krankheiten wie beispielsweise Alzheimer seien verheerend für die Betroffenen und deren Familien. 3. Wunsch: Die Welt vor künftigen Epidemien schützen. Die jüngsten Krisen um den Ausbruch des Ebola-Virus in Afrika sowie des Zika-Virus in Südamerika haben laut Gates gezeigt, dass es auf diesem Gebiet noch viel zu tun gilt. 4. Wunsch: Die richtige Ausrüstung für alle Studenten und Lehrer, um eine erstklassige Bildung zu ermöglichen. Die Bedeutung der Bildung werde häufig übersehen, so Gates. Dabei könne sie sich unmittelbar für die Gesellschaft auszahlen. Hillary Clinton oder Donald Trump - einer von beiden wird demnächst ins Weiße Haus einziehen. Aber ... ... wird sich der künftige US-Präsident die Wünsche von Bill Gates zu Herzen nehmen?

