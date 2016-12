Anschlag in Berlin Fingerabdrücke beweisen: Erschossener in Mailand ist Anis Amri

Zur Großbildansicht BKA Angeblich bei einer Schießerei in Mailand getötet worden: Anis Amri

11.11 Uhr: Innenminister Marco Minniti ist sichtlich erleichtert und stolz über den Ausgang des Einsatzes. "Bitte gestatten Sie mir zum Ausdruck zu bringen, wie zufrieden ich mit dem Ausgang bin." Minniti bedankt sich auch im Namen aller Italiener wortreich bei den beiden Streifenpolizisten, die Anis Amri aufgegriffen und schließlich zur Strecke gebracht haben. Details zu dem Einsatz will der Minister nicht bekanntgeben.

11.06 Uhr: Der italienische Innenminister bestätigt in diesen Minuten live auf dem Fernsehsender ntv, dass es sich um Amri handelt. Amri habe bei der Kontrolle sofort geschossen und die Polizei sofort das Feuer erwidert. Der angeschossene Polizist schwebe nicht in Lebensgefahr.

10.50 Uhr: Die Bundesanwaltschaft steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den italienischen Behörden. Den Tod Amris wollte ein Sprecher aber zunächst nicht bestätigen

10.45 Uhr: Nach Informationen von La Stampa fiel Amri der Polizei während einer Routine-Verkehrskontrolle um 3 Uhr auf dem Platz des 1. Mai im Stadtteil Sesto San Giovanni im Norden von Mailand auf. Beamte forderten ihn auf, seinen Ausweis zu zeigen. Er habe "Allahu Akbar" gerufen und dann auf zwei Beamte geschossen. Die Polizisten erwiderten das Feuer und trafen Amri tödlich. Einer der Polizisten wurde verletzt.

10.35 Uhr: Italienische Zeitungen wie die "Corriere della Sera" veröffentlichenin ihren Onlineausgaben bereits Fotos und nähere Informationen zu der angeblichen Schießerei. Die Zeitung berichtet, die Fingerabdrücke, des Toten seien kontrolliert und mit jenen des Amok-Lkw in Berlin abgeglichen worden. Demnach stünde zweifelsfrei fest, dass es sich bei dem Toten um Anis Amri handelt.

10.30 Uhr: Amri hatte vier Jahre in Italien im Gefängnis gesessen und dort italienisch gelernt und hatte vermutlich gute Kontakte nach Italien, sagen Experten in TV-Interviews. Das könnte der Grund sein, warum er nach dem mutmaßlichen Attentat in Berlin nach Italien geflüchtet war.

10.24 Uhr: Der mutmaßliche Berliner Attentäter Anis Amri ist nach Angaben aus Sicherheitskreisen in Mailand bei einer Schiesserei erschossen worden. Das berichtet die Nachrichtenagentur Reuters ohne nähere Angaben von Quellen. Das italienische Innenministerium kündigte noch für den Vormittag eine Pressekonferenz an.

Zur Großbildansicht Getty Images Sicherheitsvorkehrungen auf der Piazza Duomo in Mailand

Nachrichtenticker