Unfälle, Wintereinbruch, Baustellen - es gibt viele Gründe für Staus aus Deutschlands Straßen. Einer ist ganz sicher auch die steigende Zahl von Autos in Deutschland

Deutschlands Autofahrer mussten im vergangenen Jahr mehr Staus aushalten als im Vorjahr. Insgesamt 459.000 Stunden standen dabei die Räder auf Deutschlands Straßen und Autobahnen still.

Im vergangenen Jahr gab es auf Deutschlands Autobahnen so viele Blechlawinen wie nie zuvor: Mehr als 2000 Staus pro Tag hat der ADAC im Schnitt gezählt. In der Summe kam der Verkehrsclub auf rund 745.000 - und damit auf ein Plus von drei Prozent im Vergleich zu 2017.

Die gemeldeten Staulängen wuchsen um rund 5 Prozent und summierten sich auf etwa 1,5 Millionen Kilometer - "eine Blechschlange, die etwa 38 Mal um die Erde reichen würde", wie der ADAC am Donnerstag in München mitteilte. Immerhin blieb die Zeit, in der die Räder stillstanden, mit rund 459.000 Stunden auf Vorjahresniveau.

Allein gut ein Drittel (35 Prozent) aller Staus mit einer Gesamtlänge von 486.000 Kilometern entfielen 2018 auf Nordrhein-Westfalen, Deutschlands bevölkerungsreichstes Bundesland. Mit weitem Abstand dahinter folgten ebenfalls wie in den Vorjahren Bayern (17 Prozent) und Baden-Württemberg (11 Prozent). Damit entfallen gut zwei Drittel der Problemfälle auf nur drei Regionen.

NRW zweifelt Berechnungen des ADAC an

Für seine Berechnung wertet der ADAC anonymisierte Geschwindigkeits- und Positionsdaten von rund 260.000 Fahrzeugen aus, die zum Beispiel von Flotten großer Speditionen oder Navigationsgeräten stammen. Auch Angaben von Polizei und Staumeldern fließen mit ein. Dann gilt: Rollen mehrere Fahrzeuge auf einem Kilometer Strecke über fünf Minuten hinweg im Schnitt langsamer als mit Tempo 20, gilt das als Stau. Die längste Ausdehnung dieser Staustrecken wird gezählt.

Der Staatssekretär im NRW-Verkehrsministerium, Hendrik Schulte, zweifelt diese Staumessungen indes an. "Die ADAC-Werte auf einen Tag berechnet, soll es im vergangenen Jahr in NRW täglich 1300 Kilometer Stau gegeben haben - alle Feiertage, Ferien und sonstigen verkehrsarmen Tage mit einbezogen. Ein solcher Wert deckt sich nicht ansatzweise mit unseren Erhebungen und erscheint mir auch wenig plausibel", sagte er der "Rheinischen Post" (Freitag).

Der ADAC-Wert liegt mehr als viermal so hoch wie die vom NRW-Ministerium erfassten 103.562 Kilometer. Das Ministerium erfasse seine eigenen Daten durch sogenannte Induktionsschleifen an allen Ein- und Ausfahrten der Autobahnen, sagte Schulte. "Durch dieses bewährte System ist eine jährliche Vergleichbarkeit unserer Daten gewährleistet."

