Juwelier Wilhelm Rüschenbeck Der Glitzerkönig aus dem Pott

Henning Ross für manager magazin

Bodenständig, handfest, gewieft: Der Dortmunder Juwelier Wilhelm Rüschenbeck ist ganz anders, als man sich einen feinen Uhren- und Schmuckhändler vorstellt. Und gerade deshalb so erfolgreich.

Man soll durch den Hintereingang kommen, der Aufzug lande dann direkt in der Chefetage, empfiehlt Willy Rüschenbeck Gästen. Wer der Anweisung folgt, ist tatsächlich gleich mittendrin. Rüschenbeck liegt rücklings auf dem Boden, unter dem grauen Kasten an der Wand. Die Klimaanlage ist kaputt, er muss das mal eben in Gang bringen. Eine Sekunde noch. Läuft wieder! Rüschenbeck klopft die Hände aneinander und steht auf: ein Mann wie ein Baumstamm, polternde Stimme, stachelige Frisur, wache, braune Augen.

Alles sitzt picobello, das weiße Hemd mit den auffälligen Manschettenknöpfen - ein ausladend geschwungenes "R" aus Weißgold - das blaue Sakko, Jeans, und natürlich schlackert am Handgelenk eine wuchtige Rolex, Modell "Deepsea". Edelstahl 904L, matt geschliffen, Glidelocksystem, Heliumventil, Parachromspirale, tiefseetauglich bis fast vier Kilometer, so was kann Rüschenbeck aus dem Kopf runterrattern. "Das Unkaputtbarste, was es derzeit am Markt gibt", dröhnt er fröhlich und attestiert dem hochpreisigen Hightechchronometer auch noch "eine gewisse Sozialverträglichkeit".

Worin genau die besteht - bleibt offen. Er ist schon beim nächsten Thema, dem Chaos, das die Umbauarbeiten mit sich bringen. Alles hier soll schicker, größer, anders werden. Weg mit der 08/15-Nadelfilzbodenästhetik. In seinen Filialen hat er das bereits umgesetzt, jetzt ist die Zentrale dran.

Dortmund, Westenhellweg 45, Firmensitz der Rüschenbeck KG. Mitten in der Fußgängerzone, gegenüber ein Discounter, links und rechts die üblichen H&M-, Mango-, Zara-Läden. "Nicht der ideale Standort für Luxus", das weiß er selbst, aber hier stehe nun mal "die Urzelle" seines Hauses. Was für das "Café Sacher" Wien ist, sei für ihn Dortmund. Der Mann hat keine Scheu vor großen Vergleichen.

Willy Rüschenbeck (eigentlich heißt er Wilhelm, aber so nennt er sich nicht mal selbst) ist 48 und in vierter Generation geschäftsführender Gesellschafter der gleichnamigen Juwelierkette. Vor gut 20 Jahren hat er das Unternehmen mit vier Geschäften in Dortmund und Umgebung übernommen, heute ist er einer der größten Juweliere Europas. Es kann schon mal vorkommen, dass plötzlich ein Kurier der Herrscherfamilie von Katar vor ihm steht und ein Sechs-Millionen-Euro-Collier in Auftrag gibt.

Chopard, Chanel, Dodo, Gucci, Pomellato, Jochen Pohl, Tamara Comolli, die Nobel-Brands der Schmuck- und Designergilde, dazu Geschmeide aus der hauseigenen Goldschmiede Just Jewels und natürlich Uhren, Uhren, Uhren. Audemars Piguet, Breitling, Rolex, Jaeger-LeCoultre, Panerai, Royal Oak, Patek Philippe - Rüschenbeck verkauft, was geht.

Über Umsatz redet der sonst so umgängliche und offene Mann nicht. Erst nach zähem Hin und Her rückt er raus: "Der Abstand zu Wempe nimmt sich nicht mehr viel." Der Konkurrent aus Hamburg setzte 2015 rund 530 Millionen Euro um. Zählt man die beiden Gerwi-Dependancen mit, die von ihm gern verschwiegenen Ableger für das weniger zahlungskräftige Publikum, sowie die neue Edeladresse in München und die größte Rolex-Boutique überhaupt in Frankfurt (noch im Bau), betreibt Rüschenbeck quer durch die Republik und Österreich inzwischen 15 Filialen; die jüngste im Düsseldorfer Kö-Bogen, in direkter Nachbarschaft zu Apple Börsen-Chart zeigen und Tesla Börsen-Chart zeigen. Rüschenbeck macht nicht viel Bohei um die schicke Adresse. Das Gebäude, ein rasanter Entwurf des Stararchitekten Daniel Libeskind, von der Kulturelite gefeiert als neues städtebauliches Signet, ist für ihn "eine Bude, wie sie auch in New York stehen könnte".

So geht das ständig mit ihm. Rüschenbeck verbindet diese Ich-brauch-erst-mal-'n-Bier-Gemütlichkeit mit dem sicheren Instinkt für das, was seine wohlhabende, bisweilen ultrareiche Klientel will. Er beherrscht die Klaviatur von Luxuslocations und Sternefood, weiß aber auch, wann es mal nur Fischbrötchen statt Hummerconsommée sein soll.