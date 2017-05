Angriff auf das Silicon Valley - und auf VW, BMW und Daimler Wofür Ford und GM Milliarden Dollar ausgeben

Ford und General Motors investieren Milliarden in die Zukunft der Mobilität und in das autonome Fahren. Das Geld, das Ford durch einen Jobabbau spart, soll den Umbau des hochprofitablen US-Autoherstellers beschleunigen. Den deutschen Autobauern erwächst unerwartete Konkurrenz.

Die Zukunft kommt auf Bestellung, und das schon heute. Per Smartphone lässt sich der selbstfahrende Chevy Bolt ordern. Das Elektroauto fährt durch den dichten Verkehr in San Francisco, bremst ab, als der Wagen geschnitten wird. Baustellen, kaputte Ampeln? Der Mann auf dem Fahrersitz muss das Lenkrad nicht berühren, den Gefahren weicht die künstliche Intelligenz im Detroit-Mobil von allein aus.

Mehr als drei Dutzend vollautonome Chevy Bolts, die an Reichweite alles schlagen, was es im Volumensegment gibt, können ausgewählte Personen in San Francisco, Detroit und Arizona derzeit per App ordern. Und die Flotte soll schnell wachsen, sehr schnell. Auf Tausende schon im nächsten Jahr - nach allem, was bisher bekannt ist, wäre es die mit Abstand größte Armee an Robotertaxis weltweit.

GM-Chefin Mary Barra (55) hat angekündigt, als erster Volumenhersteller in der Orion-Fabrik nördlich von Detroit die Robotertaxis in Massenproduktion herzustellen. Das erklärte Ziel: Niemand soll früher als GM ein solch großflächiges Taxinetzwerk ausrollen.

Bis vor Kurzem undenkbar: Ausgerechnet General Motors (GM) Börsen-Chart zeigen proklamiert den Führungsanspruch im Rennen um die autonomen Fahrzeuge und Mobilitätsdienste der Zukunft. Es ist keine acht Jahre her, da lag der Konzern noch am Boden: Bankrott, der größte in der Industriegeschichte der USA. Detroit mit GM, Ford und Chrysler wurde zum Synonym für den Niedergang einer ganzen Branche, abgehängt vom Fortschritt.

GM und Ford sind hochprofitabel - und rüsten auf gegen Apple und Google

Daimler Börsen-Chart zeigen, BMW Börsen-Chart zeigen und Audi Börsen-Chart zeigen lagen in Front. Und als der Wettlauf um selbstfahrende Autos und neue Mobilitätsdienste begann, schien es nur um eine Frage zu gehen: Würden die deutschen Premiumhersteller gewinnen oder das Silicon Valley? Die Kalifornier waren siegesgewiss bis zur Arroganz. Google Börsen-Chart zeigen, Apple Börsen-Chart zeigen und Uber glaubten, den Kampf um die Zukunft der Mobilität unter sich auszufechten - mit den Premium-OEMs als Tier-zero-Zulieferern.

Inzwischen ist klar: Das war ein gewaltiger Irrtum. Die Deutschen denken nicht daran, Google und Co. das Feld zu überlassen. Auch GM und Ford sind fest entschlossen, vorn mitzufahren. Selbst FiatChrysler hat eine Strategie, mit der sie eine Rolle spielen könnten. Das Rennen ist wieder offen.

GM und Ford ziehen ihr neues Selbstbewusstsein aus den hohen Profitmargen. Sie arbeiten längst effizienter als etwa Volkswagen Börsen-Chart zeigen , vor allem läuft der Absatz daheim prächtig. Im US-Markt sind Gewinnspannen von rund 10 Prozent an der Tagesordnung. "Die Margen sind obszön", sagt ein Berater. GM hole brutto rund 15.000 Dollar aus dem Verkauf eines SUVs oder Pick-ups heraus.

Und daran wird sich erst mal wenig ändern. Seit Trumps Wahlsieg steht fest, dass die Umweltbehörde EPA der Autoindustrie das Geschäft mit den dreckigen, aber hochprofitablen Fahrzeugen nicht durch striktere Emissionsverordnungen vermiesen wird. Die Aktien schossen nach dem Wahltag um 10 Prozent nach oben.