DER KREATIVE

Der Individualist fährt mit handgefertigtem Rennradklassiker vor, der doppelt so viel kostet wie seine Vintage-Vespa. Inspiriert von seinem beruflichen Umfeld in der Architektur oder einer Werbeagentur, mixt er in seinem Shabby- Style-Loft gern verschiedene Stile mit Utensilien, die er in Szenestädten auf Flohmärkten und in Designläden ersteht. Er gibt sich mit Hornbrille, Vollbart und Urban-Samurai-Look leicht zu erkennen, die kombiniert er mit jungen Independent-Labels und Tattoos. Für ihn muss die Uhr zum Clubbing und den Charity-Armbändchen passen, vor allem muss sie eine Geschichte erzählen. Er bevorzugt preisbewusste Designer - ikonen von Nomos und Junghans sowie den Vintage-Look von Panerai, Montblanc und Porsche Design.