Milliarden-Hype um Foto-App Warum Snapchat selbst Mark Zuckerberg nervös macht

Evan Spiegel hat mit Snapchat eine App entwickelt, die Mark Zuckerberg gern gekauft hätte und jetzt dreist kopiert. Denn nichts ist derzeit heißer als der Chatdienst. Bald geht es an die Börse.

Mitte 2015 musste Evan Spiegel (26) noch mal ran. Vier Jahre nach dem Start sollte der Snapchat-Gründer vor großem Publikum erklären, was genau seine App eigentlich ist und kann. Und warum Teenies alles fotografieren, was ihnen vor die Smartphonelinse kommt, sie "Tausende Fotos von Dingen schießen, die Erwachsene niemals fotografieren würden" (Spiegel).

Das Erklärvideo mit dem Firmengründer wurde via Youtube ausgestrahlt. Zu dem Zeitpunkt zählte der Instant-Messaging-Dienst bereits 100 Millionen Nutzer täglich, Investoren bewerteten Snapchat mit 16 Milliarden Dollar. Spiegel saß - im obligatorischen weißen T-Shirt mit V-Ausschnitt - mit einem großen Ringbuch vor petrolfarbener Wand, im Hintergrund ein Blumenstrauß. Er erzählte, dass es bei Snapchat um die Gegenwart ginge und darum, dass alle Fotos und Videos spätestens nach 24 Stunden wieder verschwänden. Ab und zu verwies er auf ein paar Kritzeleien auf seinem Spiralblock, den er an passender Stelle in die Kamera hielt.

Nur war das Video so unscharf und der Text auf dem Block so schlecht zu lesen, dass sich Beobachter fragten, ob man Spiegel vor die Kamera gezwungen hatte. Nach dem Motto: Jetzt mach, erklär dich mal! Ein Jahr später kommt die gelbe App mit dem weißen Geist auf 150 Millionen Nutzer. Sie wird immer noch hauptsächlich von Jüngeren genutzt, den unter 35-Jährigen. Spiegel habe es geschafft, ein Geschäft aufzubauen, indem er die Alten verwirrt habe, schrieb Bloomberg. In der Tat: Wer Snapchat verstehen will, muss sich Zeit nehmen. Intuitiv ist es nicht.

Populär ist der Dienst trotzdem. Wer in den USA in die TV-Talkshows von Jimmy Fallon (41; "Tonight Show"), Jimmy Kimmel (48; "Live!") oder Ellen DeGeneres (58) zappt, kommt an Snapchat nicht vorbei. Jeder hat etwas über oder auf Snapchat zu sagen. Celebrities tun selbst über die Konkurrenzportale Twitter Börsen-Chart zeigen, Facebook Börsen-Chart zeigen und Instagram kund, sie seien nun auch auf Snapchat. Das Weiße Haus sendet Schnappschüsse von Staatsbesuchen, First Lady Michelle Obama (52) gewährt Einblicke in den Präsidentenhaushalt, Hillary Clinton (68) in ihren Wahlkampf. Snapchat ist dabei, wenn sie mit Gatte Bill (70) durch Fabrikhallen zieht oder mit ihrem Team in eine Eisdiele einfällt. Sowohl Demokraten als auch Republikaner "snappten" ihre Parteitage.

Facebooks Attacke auf Snapchat - Zuckerberg wird nervös

Der Hype um Spiegels App ist so groß, dass selbst Facebook-Boss Mark Zuckerberg langsam die Nerven verliert. Anfang August startete Facebooks Fotodienst Instagram eine Frontalattacke auf Snapchat, indem er die populärsten Gimmicks des Start-ups dreist kopierte. Anders als bei Instagram und Whatsapp, die Zuckerberg schluckte, bevor sie ihm als Wettbewerber gefährlich werden konnten, blitzte er bei Snapchat mit einer milliardenschweren Übernahmeofferte ab.

Nun stellen sich im Valley viele die Frage, ob Evan Spiegel nicht doch besser verkauft hätte. Denn wenn Zuckerbergs Angriffsplan aufgeht und er die Nutzer in den eigenen Reihen hält, läuft Snapchat Gefahr, zu einem zweiten Twitter Börsen-Chart zeigen zu werden - hochgejazzt und tief gefallen, weil erst die Zugriffszahlen stagnieren und sich dann die Werbewirtschaft abwendet.

Noch ist es nicht so weit. Noch glauben die meisten Investoren und Werbetreibenden an Spiegels Wachstumsstory, auch wenn Snapchats Bewertung wie die so vieler Start-ups höchst wackelig ist. Fidelity wertete seine Beteiligung zwischenzeitlich um 25 Prozent ab, investierte im März aber erneut in das Unternehmen, zu einem Marktwert von 16 Milliarden Dollar. Einige Wochen später die nächste Finanzierungsrunde: zu 18 bis 20 Milliarden Dollar.

Insgesamt kassierte Snapchat bislang 2,65 Milliarden Dollar - Wagniskapital, das Spiegel dringend benötigt, solange er beim Wachstum ohne die ganz großen Werbebudgets auskommen muss.

